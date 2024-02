Simony se surpreende com tamanho do cabelo natural após tratamento de câncer

A cantora Simony surgiu sem peruca e surpreendeu ao mostrar o crescimento dos fios após realizar tratamento contra o câncer

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar uma boa notícia com os fãs. Ela, que sofreu queda capilar ao iniciar um tratamento contra um câncer no intestino, mostrou como está o crescimento de seu cabelo natural atualmente.

Simony vem usando perucas desde que os fios começaram a cair e sempre exibe aos fãs suas diversas opções de visual. Através de um Stories no Instagram, a artista apareceu com o cabelo levemente crescido. "Olha o tamanho", escreveu na legenda, surpresa com a evolução.

Em novembro de 2023, Simony já havia mostrado os fios naturais crescendo. Na ocasião, a estrela surgiu com o cabelo curtinho em uma selfie e revelou que estava indo até um salão de beleza para fazer a manutenção do seu megahair.

"Fui essa semana fazer manutenção do mega lá no @soucarloscirqueira e resolvi mostrar pra vocês meu cabelinho. Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata", disse ela, à época.

Nos últimos dias, ela realizou uma viagem para Orlando, na Flórida, ao lado da família e também compartilhou alguns registros especiais do passeio. A cantora aproveitou os dias de descanso e diversão com os quatro filhos, Ryan, de 23 anos, Aysha, de 20, Pyetra, 17, e Anthony, 10.

"Foi uma viagem maravilhosa. Para comemorar a vida,muitas vezes me senti cansada, porém os carrinhos me salvaram. Dancei, fui em todas as montanhas russas, fui feliz mesmo com algumas dificuldades, fiz meus filhos darem muita risada, porque da vida só levamos isso. Vocês não sabem o quanto sou palhaça, isso aí foi só um pouco rsrs", declarou Simony na legenda.

Confira a publicação:

