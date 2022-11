Simony fala sobre fé e sua relação com Deus durante tratamento de câncer

Simony já passou por quimioterapia e agora iniciou nova fase do tratamento contra o câncer

Simony (46) falou sobre sua relação com a fé neste sábado, 05, ao postar uma foto ainda criança, em seu perfil no Instagram. A cantora trata um câncer no intestino. "Eu sempre conversei com Deus", postou ela na legenda da imagem, na qual aparece sorrindo e olhando para o céu.

Simony já passou por algumas sessões de quimioterapia, que acabaram no início de outubro. Nesta última terça-feira, 01, iniciou as sessões de radioterapia. Após o post, Simony ganhou o apoio e a vibração positiva de vários seguidores.

"Te amo!", "Ele te ouve", "Uma canceriana guerreira, forte e resiliente, você é maravilhosa", "Minha linda, cresci contigo, sou sua fã desde o Balão Mágico e estou em firme oração por você. Tive câncer e estou curada, você também está, em nome de Jesus", "Converse muito com Ele, Deus opera milagres", foram alguns dos inúmeros comentários deixados pelos internautas para a artista.

Simony desabafa sobre queda de cabelo e revela único sonho

Simony confessou ao jornalista Roberto Cabrini (62) durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, em 23 de outubro, um único sonho que quer realizar.

Na entrevista, Simony disse que quer anunciar, em breve, que está completamente curada do tumor. "É sentar com você daqui a cinco anos e falar: eu estou de alta e não tenho mais nada", contou. "A gente vai se encontrar e eu vou dizer: Passei por tudo isso. Vou até marcar na agenda", completou a artista.

As mensagens de carinho que recebeu nas redes sociais, segundo Simony, foram fundamentais para que ela encontrasse forças para lutar pela própria vida. "Foi uma cadeia de carinho, de amor, de orações, muitas mensagens, muitas orações", explicou a Cabrini.

A artista também falou a Cabrini sobre a perda dos cabelos, que foi muito rápida apesar do tratamento que fez para evitar os efeitos colaterais da quimioterapia. "As pessoas acham que meu cabelo caiu agora. Ele caiu 14 dias depois da primeira sessão", revelou.