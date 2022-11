Simony compartilha momentos da sua primeira sessão de radioterapia

Simony, diagnosticada com câncer no intestino, já passou pela quimioterapia e compartilhou momentos da sua primeira sessão de radioterapia

CARAS digital Publicado em 01/11/2022, às 17h34

A cantora Simony (46), diagnosticada com câncer na região do intestino em agosto de 2022, compartilhou alguns momentos da sua primeira sessão de radioterapia nas redes sociais. Simony publicou nos seus stories desta terça-feira, dia 1, o processo da radioterapia e apareceu ao lado do marido Felipe Rodriguez, que também compartilhou alguns vídeos do momento em seu Instagram.

Nos relatos, Simony aparece no hospital HCor, em São Paulo, usando um turbante, maquiada e animada para essa nova etapa do tratamento. Ela também escolheu a música ‘Andar com Fé’, de Gilberto Gil, como trilha sonora do momento. Em outubro, a cantora compartilhou com os seguidores a notícia de que a primeira fase de seu tratamento contra o câncer no intestino estava encerrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony revelou vídeo do momento em que raspou seu cabelo no programa de Sônia Abrão

Simony esteve presente no programa da Sônia Abrão e falou sobre a sua luta contra o câncer. Durante a conversa com a apresentadora, a artista até revelou o vídeo do momento em que raspou seu cabelo. O vídeo foi exibido pelo celular de Simony, que por conta da quimioterapia, lidou com a queda dos fios apenas 14 dias depois do início do tratamento.