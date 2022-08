Simony comemora novidade no tratamento contra o câncer

Simony surpreende ao revelar evolução em seu tratamento contra o câncer: 'Já diminuiu'

A cantora Simony (46) reapareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 23, para dar uma boa notícia para os fãs. No hospital para um novo ciclo de quimioterapia, ela contou que o médico foi visitá-la e aplaudiu ao revelar que o tumor já começou a diminuir.

Simony está em tratamento há algumas semanas contra um câncer no intestino, que ela descobriu em um exame de colonoscopia. "Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas", disse ela.

Logo depois, ela comemorou: "Estou super feliz. Está dando tudo certo".

Simony descobre câncer

Em um vídeo nas redes sociais, Simony contou sobre a descoberta do câncer no intestino. “Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela.

Então, a artista contou que está confiante no tratamento que fará nos próximos meses. “Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo", comentou.

