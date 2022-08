Simony volta ao hospital para tratamento contra o câncer

Simony mostra sua ida ao hospital para continuar o tratamento contra o câncer no instestino

A cantora Simony (46) revelou que vai começar mais uma sessão de quimioterapia contra o câncer no instestino. Nesta terça-feira, 23, ela registrou a sua ida ao hospital para continuar o seu tratamento.

“Passando pra dizer que estou chegando no hospital para mais um ciclo da quimio”, disse ela na legenda.

Simony foi diagnosticada com câncer há poucas semanas e já fez o primeiro ciclo de quimioterapia. Ela contou que seu tratameto também deverá ter sessões de radioterapia. A revelação da doença foi feita para os fãs pela própria artista com um vídeo ao lado do seu médico.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela.

Então, a artista contou que está confiante no tratamento que fará nos próximos meses. “Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando, eu sou forte mesmo", comentou.

Simony mostra fotos de sua ida ao hospital:

