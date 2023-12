Preta Gil recebe visita de Gilberto Gil no hospital e atualiza seu estado

Após cirurgia de retirada de bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal, Preta Gil recebe visita do pai e fala como está

A cantora Preta Gil ainda está internada no hospital após passar pela cirurgia de retirada de bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal. Nesta terça-feira, 05, a famosa postou fotos atualizando seu estado de saúde e exibindo uma visita do pai, o cantor Gilberto Gil.

No registro, a artista apareceu deitando enquanto o pai estava sentado em uma cadeira ao seu lado. Eles surgiram conversando. "Hoje meu pai veio me ver. Te amo, pai. Obrifada pela visita, tia", escreveu a cantora.

Em outro momento, Preta Gil publicou uma selfie e contou como está se sentindo após passar pela cirurgia nos últimos dias. "Por aqui sigo progredindo", mostrou-se otimista com sua cura a recuperação.

Vale lembrar que a famosa revelou que está com câncer no intestino em janeiro deste ano para os fãs por meio das redes sociais. Nesse meio tempo, ela fez tratamentos e a cirurgia, e também se separou do ex-marido.

Preta Gil já mostrou a bolsa de ileostomia

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos de como está aproveitando o seu feriadão. A estrela foi renovar o bronzeado em Joá, no Rio de Janeiro, e apareceu só de biquíni e saída de praia combinando.

Nas fotos, a artista apareceu com um sorrisão no rosto ao usar o look estiloso e ainda deixou à mostra a bolsa de ileostomia que está usando por alguns meses. Ela colocou a bolsa em uma cirurgia recente durante o seu tratamento contra o câncer no intestino. A estrela deverá remover a bolsa em outra cirurgia a ser realizada no futuro. Na legenda, Preta escreveu: “Como é bom se sentir tão livre!”.