Preta Gil revela que tinha muita confiança no ex-marido: ''Não desconfiava''

A cantora Preta Gil falou mais uma vez sobre a traição que viveu em seu casamento com Rodrigo Godoy. Durante sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha nesta segunda-feira, 16, a filha do cantor Gilberto Gil relembrou o episódio traumático.

Além de ter revelado que foi "largada" pelo ex-esposo após descobrir o câncer no intestino, a artista comentou que o relacionamento dele com a ex-stylist já vinha desde antes do diagnóstico da doença e que ela nem imaginava.

A famosa contou que não desconfiava do personal trainer, porém, que começou a ter implicância com a funcionária. "Logo que acontece, você fica se questionando 'meu Deus o que aconteceu, o que deu errado?', quando começa a acalmar, você fica começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou.

Preta Gil deu mais detalhes de como começou a ter problemas com a stylist: "Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a [implicar] com ela, que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados".

A cantora então falou quando percebeu que estava com problemas na relação. "Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado, e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei", disse que sentiu algo diferente.

Próximos passos do tratamento de Preta Gil

Vale lembrar que a artista segue na batalha contra a doença, diagnosticada em janeiro deste ano. Assim que recebeu alta do hospital, Preta Gil conversou com o jornalista Léo Dias para revelar os próximos passos de seu tratamento. Ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

"Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, disse a cantora, que está feliz de ter vencido todas as etapas em sua luta contra a doença.