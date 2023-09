Após alta, Preta Gil revela próximos passos da luta contra o câncer

Preta Gil revela o que ainda falta em seu tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar neste final de semana e já revelou quais são os próximos passos do seu tratamento contra o câncer. Em conversa com o jornalista Leo Dias, ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

A artista está com a bolsa de ileostomia após passar pela cirurgia para remover o tumor. Em breve, ela fará outra cirurgia para remover a bolsa. "Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, contou ela.

Além disso, ela refletiu sobre a luta contra a doença. "Batalha contra o câncer é um processo doloroso, com muitos altos e baixos. Eu fico muito feliz de ter vencido todas as etapas com o tratamento com peculiaridades. Eu passei pela septicemia no meio do processo, o que dificultou ainda mais as coisas, mas eu venci. Eu venci a quimioterapia, a sepse, a radioterapia, agora a cirurgia”, afirmou.

Preta Gil fez agradecimentos ao anunciar alta hospitalar

Ao anunciar que recebeu alta hospitalar, Preta Gil fez um post de agradecimento nas redes sociais. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor”.

“Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião", agradeceu a filha de Gilberto Gil.

Preta também agradeceu a todos que estiveram com ela nesse momento, amigos, filhos e familiares. "Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado dois anjos para cuidar de mim".

"Malu Barbosa, não tenho palavras para te agradecer, todo cuidado e amor. Soraya Rocha, minha filhota, te amo, agradeço. A Julia Sampaio que dormiu aqui comigo. Meus amores Francisco Gil e Maria Gil que também dormiram comigo. A minha Mamis Flora Gil e meu Pai Gilberto Gil que tomaram conta de tudo. Meu sócio e empresário e irmão Marcello Azevedo por cuidar de tudo da minha vida e me dar paz para que eu me cuidar".

No fim, Preta agradeceu aos profissionais que cuidaram dela enquanto estava internada no hospital. "Sou grata ao doutor Roberto Kalil e doutora Roberta Saretta por terem montado a melhor equipe médica do mundo", Preta também comentou que passará por uma nova cirurgia, mas não entrou em mais detalhes sobre o procedimento, apenas que se fortalecerá.