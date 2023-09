Após 28 dias internada, Preta Gil recebe alta hospitalar e celebra momento nas redes sociais

Preta Gil passou por cirurgia de retirada de um tumor no intestino no mês passado

Após Faustão receber alta hospitalar, foi a vez de Preta Gil deixar o hospital Sírio-Libanês depois de 28 dias internada, se recuperando após passar por uma histerectomia total abdominal como parte do tratamento de um câncer no reto, na manhã deste domingo, 10.

Nas redes sociais, ela celebrou muito o momento especial: "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor”.

“Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião", agradeceu a filha de Gilberto Gil.

Preta também agradeceu a todos que estiveram com ela nesse momento, amigos, filhos e familiares. "Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado dois anjos para cuidar de mim".

"Malu Barbosa, não tenho palavras para te agradecer, todo cuidado e amor. Soraya Rocha, minha filhota, te amo, agradeço. A Julia Sampaio que dormiu aqui comigo. Meus amores Francisco Gil e Maria Gil que também dormiram comigo. A minha Mamis Flora Gil e meu Pai Gilberto Gil que tomaram conta de tudo. Meu sócio e empresário e irmão Marcello Azevedo por cuidar de tudo da minha vida e me dar paz para que eu me cuidar".

No fim, Preta agradeceu aos profissionais que cuidaram dela enquanto estava internada no hospital. "Sou grata ao doutor Roberto Kalil e doutora Roberta Saretta por terem montado a melhor equipe médica do mundo", Preta também comentou que passará por uma nova cirurgia, mas não entrou em mais detalhes sobre o procedimento, apenas que se fortalecerá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Nos comentários da publicação seus amigos comemoraram a notícia: “Que delícia de noticia Preta!! Já deu certo!”, comemorou Fernanda Gentil,“Que notícia maravilhosa!!!! Agora é muito dengo, afeto, cuidado e alegria”, escreveu Manuela Xavier, “Chorei de alegria de ver vc saindo maravilha do hospital! Que exemplo de mulher guerreira!” , comemorou uma fã.

Enquanto estava internada, Preta recebeu a visita de vários amigos. A atriz Regina Casélevou presentes para a amiga, e ainda fez uma massagem na cantora. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme,Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann e Carol Sampaiotambém fizeram questão visitar a artista.