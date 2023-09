Fernanda Paes Leme faz Preta Gil chorar: ''Impressionante''

Após visita à cantora em hospital, Fernanda Paes Leme faz Preta Gil chorar com declaração

A apresentadora Fernanda Paes Leme visitou a cantora Preta Gil no hospital e compartilhou o registro do momento especial em sua rede social nesta quinta-feira, 31. Abraçada com a amiga, a artista falou sobre a filha de Gilberto Gil ser uma inspiração.

Mesmo recuperando-se de uma cirurgia de retirada de tumor no intestino e usando bolsa de colostomia, além de uma sonda para se alimentar, Preta Gil deixou Fernanda Paes Leme chocada com sua força.

"Ontem fui visitar a @pretagil e a energia dessa mulher é uma coisa impressionante. Como eu te amo, Preta. Como eu te admiro. A gente acha que tá indo levar um pouco de força pra você e volta renovada com a sua", comentou sobre a amiga que está lutando contra um câncer.



"Obrigada por ser essa luz, essa pessoa tão especial. Sou muito sortuda por poder aprender tanto contigo sobre a vida. E a vida é um dom que nem todos sabem valorizar. Você sabe, você gosta dela, você transforma a sua e a de todos ao redor. Te amo", agradeceu a apresentadora que fez a cantora chora com a declaração.

Ainda nesta quinta-feira, 31, Preta Gil mostrou que voltou a usar sonda após ter passado mal tentando se adaptar com a alimentação pastosa. Ela explicou o processo de recuperação que está passando após a cirurgia.

Preta Gil encontra Simony

Preta Gil e Simony não seguraram as lágrimas em encontro no Hospital Sirio-Libanês, onde a cantora se recupera da remoção de um tumor, nesta terça-feira (29). Morando provisioriamente por três meses na capital paulista, a filha de Gilberto Gil compartilhou o registro nas redes sociais e escreveu:

"Como esperei por esse encontro, @simonycantora. Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio para nós."

No vídeo, foi possível perceber a emoção da dupla. Simony abraçou Preta e disse, chorando: "Eu tô muito feliz, eu te amo também, a gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração."