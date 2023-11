Preta Gil afirma: ‘Resolvi me separar do meu marido na UTI’

Preta Gil revela detalhes de quando tomou a decisão de se separar do ex-marido em meio ao seu tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil surpreendeu ao revelar mais detalhes sobre a decisão de se separar do ex-marido, Rodrigo Godoy. Em entrevista no programa 50 & Tanto, de Angélica, no Globoplay, ela contou sobre o momento em que decidiu terminar o casamento durante o seu tratamento contra o câncer - ela luta contra um tumor no intestino.

Ela contou que a decisão de se separar foi tomada quando estava no hospital. "Comecei imediatamente uma atitude muito focada em me cuidar. Paralela à essa história, estava vivendo uma crise conjugal no meu casamento que por conta do diagnóstico tinha sido estancada momentaneamente. Fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque tive uma assepssemia. Quando voltei, e comecei a me sentir melhor, olhei para um lado e para outro e me vi diante da crise do meu casamento", declarou.

E completou: "Contrariando a tudo e a todos, resolvi me separar do meu marido na UTI. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando".

Além disso, Preta relembrou como descobriu o tumor. "Descobri no começo do ano, em janeiro, um câncer no intestino, no reto. Naquele primeiro momento, é como se estivesse vivendo uma novela. Achava que aquilo não era verdade. O primeiro momento do diagnóstico é um pesadelo. Não quero que isso seja uma sentença de morte. Não acredito que esse seja o meu fim. Também não acreditava que ia morrer com esse câncer que eu tenho, como ainda acredito que não vá morrer dele", afirmou.

Preta Gil já removeu o tumor do intestino em uma cirurgia há poucos meses. Atualmente, ela se prepara para uma nova cirurgia para retirar a bolsa de ileostomia e reconstruir o final do intestino - que é onde estava o tumor.

Preta Gil já mostrou a bolsa de ileostomia

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos de como está aproveitando o seu feriadão. A estrela foi renovar o bronzeado em Joá, no Rio de Janeiro, e apareceu só de biquíni e saída de praia combinando.

Nas fotos, a artista apareceu com um sorrisão no rosto ao usar o look estiloso e ainda deixou à mostra a bolsa de ileostomia que está usando por alguns meses. Ela colocou a bolsa em uma cirurgia recente durante o seu tratamento contra o câncer no intestino. A estrela deverá remover a bolsa em outra cirurgia a ser realizada no futuro.

Na legenda, Preta escreveu: “Como é bom se sentir tão livre!”.