Preta Gil fala abertamente sobre a separação: 'A decisão foi minha'

Em nova entrevista, Preta Gil abre o jogo sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy durante seu tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy após 7 anos de relacionamento. O término veio à tona há poucas semanas, mas ela se manteve discreta e confirmou o fim da união de forma discreta em um desabafo. Agora, em entrevista na revista Marie Claire, ela contou mais sobre a decisão de se divorciar.

Ela contou que faz parte das estatísticas de mulheres que terminam os relacionamentos amorosos durante o tratamento contra o câncer. “Eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a decisão de se separar. “Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, contou.

Por fim, Preta Gil contou que ressignificou sua relação com o tema da morte após ficar com septicemia por causa de uma infecção durante o tratamento. “Eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito. É uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada”, contou.

No último final de semana, a cantora Preta Gil fez um desabafo nas redes sociais sobre como está se sentindo. “Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim e está tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica”, disse ela.

E completou: “Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento mas às vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal! Um dia, quando estiver mais forte, menos vulnerável, conversaremos sobre isso!”.