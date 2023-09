Preta Gil comemora retorno aos exercícios físicos após alta hospitalar: “Melhorar tudo”

Em meio a batalha contra câncer, Preta Gil dá um novo passo em sua recuperação e volta a praticar exercícios físicos em casa

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para compartilhar sua alegria ao retornar aos exercícios físicos após um período de internação. Em meio a uma batalha contra um câncer de intestino, a artista recebeu uma fisioterapauta para iniciar uma nova fase em sua jornada de recuperação.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Preta publicou um vídeo em que aparece sentada em sua sala de estar. Com os cabelos presos, sem maquiagem e vestindo um conjuntinho fitness rosa, a cantora dá um show de motivação e pegou pesado ao se exercitar com um elástico enquanto recebia orientações da profissional de saúde.

Preta Gil volta a praticar exercícios físicos em casa - Reprodução/Instagram

“Reabilitação em casa é muito importante!!! Exercício físico é fundamental para melhorar tudo!”, disse a cantora, que acabou de receber alta do hospital na manhã do último domingo, 10. Preta estava internada há 28 dias depois de passar por uma histerectomia total abdominal como parte do tratamento do câncer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Em conversa com o jornalista Leo Dias, a cantora revelou os próximos passos da batalha depois da cirurgia: “Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, contou ela.

Vale lembrar que além de enfrentar o processo de luta contra um câncer, que foi diagnosticado em janeiro deste ano, a cantora também enfrenta uma separação. Preta decidiu colocar um ponto final em seu casamento de 8 anos com Rodrigo Godoy, desde que ele foi flagrado com a estilista Ingrid Lima, que cuidava de seus figurinos, por isso, ela está com foco total em sua saúde física e emocional.

Preta Gil está cercada de amor em sua recuperação:

Apesar de passar por um momento difícil, Preta pode contar com a ajuda de seus amigos e familiares! Um dia após receber alta hospitalar, a artista recebeu uma visita muito especial de uma de suas amigas, a dançarina Lorena Improta e de sua filha, Liz, que tem apenas um ano e é fruto do relacionamento com Léo Santana; confira os registros do encontro.