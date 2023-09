Plano sórdido? Novas revelações de Preta Gil colocam Rodrigo Godoy contra a parede

Novas revelações de Preta Gil publicadas nesta segunda revoltam fãs; ela disse que ex tentou "vida dupla"

O fim dramático do casamento de Preta Gil ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 4, quando a artista resolveu se pronunciar nas redes sociais sobre o fim da união com RodrigoGodoy, que se tornou pública em abril.

Isso porque a artista insinuou que o ex-marido tentou um plano para ter uma "vida dupla" enquanto ela lutava contra o câncer. "Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza que nada aconteceria, me usando, me enganando, dói demais, dói muito", declarou ela.

Preta Gil avisou que não vai mais guardar para si todo o drama que viveu em silêncio. "Não, eu não quero mais me calar, superar sozinha, vou falar sim, vou por para fora sim. Tá doendo muito, muito, muito, muito, não aguento mais sofrer, quero esquecer que eles existem e seguir minha vida, mas não é fácil”.

No relato, a artista também disse que tem procurado os amigos próximos para tentar se consolar. Preta então continuou o desabafo tocante: "Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira".

TRAIÇÃO FOI EXPOSTA EM ABRIL

O fim do casamento da cantora se tornou público quando boatos afirmaram que Rodrigo Godoy vivia um romance com Ingrid Lima, ex-funcionária da artista. Naquele mesmo mês, Rodrigo Godoy foi flagrado de mãos dadas com a stylist após os dois desembarcarem no Brasil. Eles estavam em uma viagem romântica no Uruguai - na época, o personal trainer chegou a recusar acompanhar PretaGil no hospital somente para fazer a viagem em segredo.

Segundo relatos de amigos próximos, a artista demorou a acreditar no caso. Quando descobriu, decidiu encerrar imediatamente o relacionamento e se dedicar ao tratamento delicado do câncer no intestino que descobriu no ano passado.

QUEM É INGRID LIMA?

Ingrid Lima nasceu na cidade do Rio de Janeiro e é formada em Produção de Moda. Há cinco anos trabalha no ramo de figurinista, sendo três deles ao lado de Preta Gil, sendo sua personal stylist. Aliás, já foi muito amiga do ex-casal, passando alguns dias hospedada na casa da cantora e do personal trainer durante a pandemia da Covid-19.

Porém, quando a suposta traição do educador físico foi exposta e seu nome veio à tona, ela decidiu trancar seu perfil nas redes sociais. A stylist ainda bloqueou a seção de comentários de suas postagens, para que nenhum internauta fale sobre o assunto em seu perfil.

CANTORA TEM RELATADO DRAMA

Desde junho, Preta Gil tem contado em detalhes o que viveu. Na época, ela fez um relato doloroso e precisou apagar a publicação após ameaças. "Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso, eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", disse a filha de Gilberto Gil nos stories de seu Instagram.

PRETA GIL FOI CASADA POR 8 ANOS

A cantora Preta Gil foi casada com Rodrigo Godoy entre 2015 e 2023. Os dois subiram ao altar em uma cerimônia religiosa bem tradicional na histórica Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio. Na época, a artista confessou que esse sempre foi um desejo antigo. "Talvez eu achasse careta ou cafona, mas a gente amadurece. Rodrigo tem formação católica mais rigorosa que a minha e o desejo veio dele também. O melhor da vida é fazer o que o coração manda, sonho a gente não barganha, tem de realizar", completou.