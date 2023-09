Preta Gil recebe primeira visita em casa após alta hospitalar: "Muito especial"

A cantora Preta Gil estava internada após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para dividir um momento especial com seus seguidores. Um dia após receber alta hospitalar, a artista recebeu a visita da dançarina Lorena Improta e de sua filha, Liz, de 1 ano.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que estava internada após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado da mulher e da filha do cantor Léo Santana, e falou sobre conhecer a menina.

"Primeira visita em casa foi muito especial, Lore, obrigada trazer Liz pra tia Preta conhecer, ela é ainda mais maravilhosa do que eu imaginei, estou apaixonada, puxou a mamãe no carisma e alegria e o papai Léo Santana também!!!!!! Que Deus continue abençoando e protegendo a família de vocês!!! Te amo amiga", escreveu Preta na legenda da publicação.

Lore também compartilhou a foto da visita em sua rede social e falou sobre o encontro. "Hoje a gente foi almoçar na casa dessa amiga especial. Aproveitamos para matar a saudade e rir bastante com lilica. Te ver recuperando tão bem deixa meu coração quentinho. Love uu, Preta", declarou a dançarina.

A filha do cantor Gilberto Gil ficou 28 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recebeu alta na manhã deste último domingo, 10. Nas redes sociais, ela fez um agradecimento. "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião."

Confira a publicação:

Preta Gil revela próximos passos da luta contra o câncer

A cantora Preta Gil revelou quais são os próximos passos do seu tratamento contra o câncer. Em conversa com o jornalista Leo Dias, ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

"Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha", contou ela.