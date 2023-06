Neto de Pelé é internado e quase entra em coma: 'Um baita susto'

Filha de Pelé, Flavia Arantes Nascimento revela susto com internação às pressas do filho Arthur: 'Está novinho em folha'

Filha do ídolo do futebol Pelé (1940-2022), Flavia Arantes Nascimento revelou que seu filho Arthur foi internado na UTI após um susto com a saúde. O rapaz foi diagnosticado com Diabetes após acreditar que estava apenas com uma gripe. A mãe ainda contou que o jovem quase entrou em coma, mas os médicos agiram rapidamente e ele está bem.

Nas redes sociais, Flavia mostrou uma foto com o herdeiro no hospital. "Um baita susto... Hoje agradecer imensamente a toda equipe de enfermagem, plantonistas, médicos da UTI, nuticionistas, pessoal da limpeza, dr. Felipe Lora e dr. Matheu Alvares do @hospitalsabara que cuidaram do meu Arthur com o máximo de carinho, dedicação e paciência com os pais", disse ela.

E completou: "Que de uma simples e aparente gripe, se revelou numa Diabete Melitus Tipo 1. O atendimento preciso tirou meu filho de um passo à entrar num coma... Sem palavras... Muito, muito obrigada. Aos amigos que emanaram luz, boas energias, nosso grande beijo. A familia sempre presente obrigada…obrigada… A minha amiga Cris @haste.alquimia com nossos alquimicos. A @vikurtz meu amor incondicional… E minha GRATIDÃO ETERNA ao Sr. José Luiz Egydio Setúbal @hospitalsabara

e José Álvaro Carneiro @hospitalpequenoprincipe por todo AMOR, envolvido por tudo isso … Arthur @arthur.spies_ está novinho em folha. Apenas agora mais doce".

Entrevista da viúva de Pelé

Viúva do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022), Márcia Aoki ficou muito emocionada em uma entrevista no programa Fantástico, da Globo. Com lágrimas nos olhos, ela relembrou memórias com o rei do futebol em seus últimos anos de vida.

Ela teve dificuldade para relembrar os últimos momento são lado do marido. “É muito difícil para eu falar sobre isso. Ele estava melhorando, eu estava fazendo a programação para a gente passar o Natal em casa”, disse ela, que morava com ele no Guarujá, litoral de São Paulo. Porém, o estado de saúde dele piorou rapidamente e ele faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

Em outro momento da entrevista, ela contou sobre como Pelé enxergava o tratamento contra o câncer no intestino. “Eu não acredito que ele via como um tratamento. Acredito que ele via como um momento em que ele precisava enfrentar, como enfrentou várias crises. Se ele tinha uma crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema, ele pensava no que tinha que viver da melhor forma possível. Ele tinha uma energia muito grande. Foi isso que o fez se tornar o Pelé”, contou.