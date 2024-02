Mais magra, MC Carol revela quantos quilos já perdeu após cirurgia bariátrica

Focada na vida fitness, MC Carol contou quantos quilos já eliminou até o momento desde que realizou a cirurgia bariátrica: 'Caminhada longa'

A cantora MC Carol mostrou que está bastante focada em sua nova rotina de exercícios físicos. Nesta sexta-feira, 09, através das redes sociais, ela compartilhou novos registros realizando uma caminhada em uma pista de corrida e revelou aos seguidores quantos quilos perdeu após a cirurgia bariátrica.

Recém-casada, a carioca realizou o procedimento há pouco mais de um ano e desde então vem mostrando aos fãs as mudanças em seu corpo. "Foi uma caminhada muito longa até aqui. Obrigado, dr. Menos 54kg", escreveu a funkeira na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos e famosos de MC Carol parabenizaram a conquista da artista. "Gente, essa mulher não precisa de mais nada, eu vejo a felicidade estampada no olhar dela", declarou uma internauta. "Te amo", disse a cantora e ex-BBB Linn da Quebrada.

Jojo Todynho, que também realizou uma cirurgia bariátrica recentemente e está tão focada na vida fitness quanto Carol, deixou emojis de coração na foto da amiga. Em recente entrevista ao Jornal Extra, ela celebrou a conquista no emagrecimento e revelou que atingiu sua meta.

Confira a publicação de MC Carol:

MC Carol mostra lua de mel após casamento secreto com Cosme Santiago

Poucos dias após oficializar sua união em um casamento secreto para pouquíssimos convidados, a funkeira MC Carol viajou para curtir sua lua de mel ao lado do agora marido, o ex-ator de filmes adultos, Cosme Santiago, mais conhecido como San Bolt. Nesta sexta-feira, 12, a cantora publicou um álbum de fotos dos momentos românticos da viagem.

Embora não tenha revelado o destino paradisíaco, a funkeira, que é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, manteve suas raízes cariocas ao aparecer curtindo uma praia. Nos seus stories, Carol compartilhou alguns dos momentos vividos como recém-casados, incluindo muitos beijos, banhos de mar e passeios de barco grudadinhos.

Feliz da vida, MC Carol dispensou as grandes produções e apareceu posando ao natural sem maquiagem com o marido, com quem oficializou a união em uma cerimônia surpresa e ao ar livre. Sem alardes, os dois reuniram seus amigos e familiares para a celebração do amor deles no último final de semana no Rio de Janeiro. Confira!