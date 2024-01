MC Carol exibe as fotos oficiais do seu casamento com Cosme Santiago

Tá casada! A funkeira MC Carol abriu álbum de fotos oficiais do seu casamento surpresa com Cosme Santiago no Rio de Janeiro

A funkeira MC Carol está casadíssima! Ela oficializou sua união com o ator Cosme Santiago, conhecido como San Bolt, em uma cerimônia surpresa e ao ar livre. Sem alardes, os dois reuniram seus amigos e familiares para a celebração do amor deles no último final de semana no Rio de Janeiro.

Agora, na tarde desta segunda-feira, 8, a noiva exibiu as fotos oficiais do seu grande dia. A MC Carol compartilhou as imagens do momento do casamento, quando os dois se emocionaram, e também vídeos dos noivos se divertindo durante a festa.

Na legenda do post, ela contou que o casamento aconteceu quando eles celebraram um ano juntos. "Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024", disse ela.

A união foi celebrada por amigos do casal, como a atriz Elisa Lucinda, que falou sobre a honra em um post na web. "Foi uma honra pra mim celebrar o casamento da maravilhosa @mccaroldeniteroioficial e o querido Cosme Santiago,um casal comovente. O juiz de paz não foi nada mais nada menos do q o the best @andrenicolitt .Foi muito bonito. Viva o Brasil novo que estamos construindo. Viva o amor de Carol e Santiago. Brabo", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by MC Carol (@mccaroldeniteroioficial)

MC Carol rebateu críticas de haters

Há poucos meses, MC Carol e Cosme Santiago fizeram uma viagem juntos para a Bahia e ela rebateu as críticas de que teria bancado a viagem do casal. "Postei umas fotos feliz com meu namorado e a preocupação das pessoas é: 'Quem está pagando as contas?'. Gente, eu ganho uma média de 100 salários mínimos por mês e meu namorado um salário. Sim, sou eu mesma que estou pagando minha miniférias na Bahia. Graças a Deus, aos orixás, ao funk, aos fãs e haters, eu não sou uma encostada, uma miserável que precisa de homem até para comprar o absorvente", disse ela.

E completou: "Eu sou inteligente, independente, bonita, cheirosa, educada! Mulheres como eu têm o homem que quiserem! Podem escolher! Dinheiro e fama foi a consequência da pessoa e caminho que construí! Pessoas mentirosas e interesseiras têm o destino delas".