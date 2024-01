MC Carol se casa com ator em cerimônia surpresa no RJ

A funkeira MC Carol organizou um casamento em segredo para celebrar a sua união com o ator Cosme Santiago

A funkeira MC Carol está casada! Ela celebrou a sua união com o ator de filme adulto Cosme Santiago, conhecido como San Bolt, no último domingo, 7, em uma cerimônia surpresa.

A estrela reuniu poucos amigos e familiares em uma celebração ao ar livre em Niterói, no Rio de Janeiro. Inclusive, a funkeira Tati Quebra Barraco, que foi uma das convidadas, contou que só descobriu que era um casamento ao chegar no local da festa. “MC Carol me chamou para inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento dela?”, comentou.

Mesmo com a surpresa, Tati comemorou a nova fase na vida da amiga. “Minha filha casou! Te amo, te desejo um milhão de coisas boas. Sua felicidade me faz bem. Felicidades, filhota”, declarou.

Outra convidada foi a atriz Elisa Lucinda, que também deixou um recado para os noivos. "Foi uma honra pra mim celebrar o casamento da maravilhosa @mccaroldeniteroioficial e o querido Cosme Santiago,um casal comovente. O juiz de paz não foi nada mais nada menos do q o the best @andrenicolitt .Foi muito bonito. Viva o Brasil novo que estamos construindo. Viva o amor de Carol e Santiago. Brabo", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

View this post on Instagram A post shared by Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

View this post on Instagram A post shared by Elisa Lucinda (@elisalucinda)

MC Carol rebateu críticas de haters

Há poucos meses, MC Carol e Cosme Santiago fizeram uma viagem juntos para a Bahia e ela rebateu as críticas de que teria bancado a viagem do casal. "Postei umas fotos feliz com meu namorado e a preocupação das pessoas é: 'Quem está pagando as contas?'. Gente, eu ganho uma média de 100 salários mínimos por mês e meu namorado um salário. Sim, sou eu mesma que estou pagando minha miniférias na Bahia. Graças a Deus, aos orixás, ao funk, aos fãs e haters, eu não sou uma encostada, uma miserável que precisa de homem até para comprar o absorvente", disse ela.

E completou: "Eu sou inteligente, independente, bonita, cheirosa, educada! Mulheres como eu têm o homem que quiserem! Podem escolher! Dinheiro e fama foi a consequência da pessoa e caminho que construí! Pessoas mentirosas e interesseiras têm o destino delas".