MC Carol mostra lua de mel após casamento secreto com Cosme Santiago

Dias após cerimônia secreta, MC Carol abre álbum de fotos de lua de mel luxuosa com o marido, o ex-ator Cosme Santiago

Poucos dias após oficializar sua união em um casamento secreto para pouquíssimos convidados, a funkeira MC Carol viajou para curtir sua lua de mel ao lado do agora marido, o ex-ator de filmes adultos, Cosme Santiago, mais conhecido como San Bolt. Nesta sexta-feira, 12, a cantora publicou um álbum de fotos dos momentos românticos da viagem.

Embora não tenha revelado o destino paradisíaco, a funkeira, que é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, manteve suas raízes cariocas ao aparecer curtindo uma praia. Nos seus stories, Carol compartilhou alguns dos momentos vividos como recém-casados, incluindo muitos beijos, banhos de mar e passeios de barco grudadinhos.

Feliz da vida, MC Carol dispensou as grandes produções e apareceu posando ao natural sem maquiagem com o marido, com quem oficializou a união em uma cerimônia surpresa e ao ar livre. Sem alardes, os dois reuniram seus amigos e familiares para a celebração do amor deles no último final de semana no Rio de Janeiro.

MC Carol compartilha imagens de lua de mel - Reprodução/Instagram

O casamento de MC Carol e Cosme Santiago:

Em seu perfil oficial no Instagram, MC Carol comaprtilhou alguns detalhes de seu casamento secreto. A cantora dividiu as imagens do momento do casamento, quando os dois se emocionaram, e também vídeos dos noivos se divertindo durante a festa. Na legenda do post, ela contou que a cerimônia aconteceu quando eles celebraram um ano juntos.

"Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024", disse a funkeira, que enviou um convite para amigos e familiares sobre um suposto evento de inauguração de sua casa, que passou por reformas. Mas quando os convidados como Tati Quebra Barraco chegaram na residência da cantora, descobriram que se tratava de seu casamento com o ex-ator.

MC Carol sofreu prejuízos:

Vale mencionar que a casa de MC Carol passou por uma reforma completa após a funkeira enfrentar um grande prejuízo devido a uma forte chuva em novembro do ano passado. O temporal foi tão grande que uma árvore caiu no telhado de sua casa e abriu um buraco em sua cozinha. Após o susto, a cantora contou que o acidente causou danos significativos e uma grande sujeira.

Felizmente, ninguém ficou ferido durante a queda, e ela compartilhou imagens do local com entulhos nas redes sociais: “Caiu uma árvore na minha casa. Olha o estado. Mas vamos pensar pelo lado positivo, não é, gente? Meu quadro está intacto! Ah, e eu também…”, disse a cantora, que precisou desembolsar uma bolada para fazer a obra, já que seu imóvel não tinha seguro.