MC Carol choca ao mostrar sua casa destruída. Saiba o que aconteceu

A funkeira MC Carol impressiona ao mostrar o teto de sua casa destruído após acidente na quinta-feira, 23: ‘Olha o estado’

A funkeira MC Carol impressionou seus seguidores ao mostrar imagens de sua casa destruída. A cozinha da casa dela ficou com um buraco no telhado após uma árvore atingir o local.

Ela contou que a árvore caiu em cima da casa dela e causou um prejuízo e uma grande sujeira no local. Porém, ninguém se machucou na hora do acidente.

Tanto que ela mostrou o local com entulhos nas redes sociais. “Caiu uma árvore na minha casa. Olha o estado. Mas vamos pensar pelo lado positivo, não é, gente? Meu quadro está intacto! Ah, e eu também…”, afirmou ela.

Então, uma seguidora ficou surpresa com a calma da artista ao mostrar o local destruído. “Pela sua calma e plenitude, o seguro da casa deve estar em dia”. E a artista respondeu: “Pior que não, gata. Eu sou daquele lema: ‘Tem que rir para não chorar’”.

MC Carol aparece mais magra após bariátrica

Sempre ousada, a cantora MC Carol deixou os seguidores perplexos ao mostrar a mudança drástica que seu corpo está passando. Após cirurgia bariátrica à qual se submeteu, ela resolveu mostrar como está.

A bela posou na área externa de sua casa usando uma lingerie. Com tranças nos cabelos, tatuagens à mostra e fazendo carão, a funkeira mostrou que já perdeu medidas após investir em uma vida mais saudável.

Nos comentários, a estrela foi muito enaltecida pelos fãs que ficaram surpresos com o corpão da musa. "Olha a picanha", comentou um. "Natural como a luz do dia", elogiou outro. "A pele hidratadíssima! Musa demais", comentou outro.

Ao todo, MC Carol já perdeu mais de 50 kg. Ela confirmou a operação em uma publicação no Twitter no ano passado. "Pessoal está enchendo o saco perguntando/afirmando se eu fiz cirurgia. Ano passado, eu fiz três cirurgias e, vai ser a primeira e última vez que vou falar sobre o assunto. Sim, eu fiz bariátrica. Já perdi 35kg. Porém, eu não vou ser influencer de nada sobre corpo, processos, alimentação etc", esclareceu ela.