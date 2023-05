MC Carol posa de lingerie após perder 50 kg e impressiona fãs: "Olha a picanha"

MC Carol posa de lingerie e impressiona os fãs com seu corpão; ela passou por cirurgia bariátrica no ano passado

Sempre ousada, a cantora MC Carol deixou os seguidores perplexos nesta quinta-feira, 25, ao mostrar a mudança drástica que seu corpo está passando. Após cirurgia bariátrica à qual se submeteu, ela resolveu mostrar como está.

A bela posou na área externa de sua casa usando uma lingerie. Com tranças nos cabelos, tatuagens à mostra e fazendo carão, a funkeira mostrou que já perdeu medidas após investir em uma vida mais saudável.

Nos comentários, a estrela foi muito enaltecida pelos fãs que ficaram surpresos com o corpão da musa. "Olha a picanha", comentou um. "Natural como a luz do dia", elogiou outro. "A pele hidratadíssima! Musa demais", comentou outro.

Ao todo, MC Carol já perdeu mais de 50 kg. Ela confirmou a operação em uma publicação no Twitter no ano passado. "Pessoal está enchendo o saco perguntando/afirmando se eu fiz cirurgia. Ano passado, eu fiz três cirurgias e, vai ser a primeira e última vez que vou falar sobre o assunto. Sim, eu fiz bariátrica. Já perdi 35kg. Porém, eu não vou ser influencer de nada sobre corpo, processos, alimentação etc", esclareceu ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC Carol (@mccaroldeniteroioficial)

ACABOU?

A cantora de funk MC Carol de Niterói (29) chocou seus seguidores ao anunciar que sua carreira chegará a um fim! A artista revelou através de suas redes sociais que no próximo ano, ela encerra sua participação no meio artístico, falando sobre a falta de paz.

“Pessoal esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e TODOS e, começar do zero e, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo!”, revelou a funkeira, em seu perfil oficial no Twitter.