MC Carol anuncia último ano artístico e desabafa sobre a fama: ‘Mudar de país, número e nome’

Em conversa com fãs, funkeira MC Carol revela que decisão de para está tomada há algum tempo

A cantora de funk MC Carol de Niterói (29) chocou seus seguidores ao anunciar que sua carreira chegará a um fim! A artista revelou através de suas redes sociais que no próximo ano, ela encerra sua participação no meio artístico, falando sobre a falta de paz.

“Pessoal esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e TODOS e, começar do zero e, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo!”, revelou a funkeira, em seu perfil oficial no Twitter.

Bem chocados, alguns internautas não entenderam o motivo da decisão da cantora, mas ela fez questão de explicar. “Sanidade e amor próprio”, contou, acrescentando depois que a escolha foi tomada há algum tempo. Uma fã disse: “Oh mulher, respira e liga para o psicólogo”, e Carol respondeu: “Já respirei, gata! Essa decisão foi tomada há muito tempo”, revelou.

Depois, a cantora ainda explicou um pouco mais do que fez sua decisão ser tão definitiva e drástica, mostrando estar decepcionada. "Imagine um lugar lindo, uma praia ensolarada. Está cheio de gente sorrindo, feliz, cantarolando, brincando dentro d’água e você fica eufórico para entrar também, mas quando você entra, você percebe uma lama te puxando, um monte de bicho te sugando… Assim é o mundo artístico", comentou.

Após vexame, MC Carol detona Guimê: "cara de rato"

A MC Carol defendeu Lexa recentemente, depois do episódio de assédio envolvendo MC Guimê, Dania Mendez e Bruna Griphao na festa do líder. Para quem não lembra, o funkeiro tem um relacionamento com Lexa, mas bebeu e se empolgou em sua festa do líder, passando do ponto. Ele acariciou o bumbum da intercambista mexicana e ainda deu um tapa na bunda da atriz.

MC Carol, então, fez questão de opinar no caso: "Não queria me pronunciar mas eu não estou me aguentando! Mano, como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional?", disparou. "Eu estou incrédula! A autoestima do homem me assusta, porque na moral… Tem que ter muita autoestima e falta de senso pra fazer isso com uma mulher linda como Lexa!".

"Quando eu digo 'linda' é por dentro e por fora! Lexa é doce, linda, engraçada, f*da pra c*ralho e rica! Desejo força e muita sabedoria pra ela e, se eu fosse ela, a mesma força que usei para ajudar, agora eu usaria para derrubar, sem pena e, trocava a fechadura!", elogiou a cantora. "Eu vou falar mais, f*da-se, eu vou hablar! Ele só está lá no BBB por causa dela! Ninguém mais ouvia falar dele! Essa é a verdade, me prendam! Agora eu posso voltar a viver em paz!", concluiu.