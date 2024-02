Jojo Todynho chama atenção ao exibir cinturinha: "Um espetáculo"

Nas redes sociais, a cantora Jojo Todynho impressionou os seguidores ao exibir sua cinturinha fininha alguns meses após a bariátrica

Jojo Todynho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um novo clique exibindo sua silhueta. A cantora, que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado e está pegando firma nos exercícios físicos, impressionou ao exibir sua cinturinha fininha.

Na foto postada no feed do Instagram nesta terça-feira, 6, a artista aparece toda sorridente, usando um top laranja e uma calça justa preta. Na legenda do post, Jojo apenas colocou um emoji de coração da cor laranja.

A postagem rapidamente recebeu diversos elogios. "A mulher está um luxo", disse uma seguidora. "Cada dia mais incrível", escreveu outra. "Está um espetáculo", afirmou um fã. "Mulher, tu já era perfeita. Agora está um absurdo", falou mais um.

No mês passado, cinco meses após a bariátrica, Jojo atualizou os seguidores sobre o processo de emagrecimento. Na ocasião, ela contou que estava pesando 100 kg. "Hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem. 100 [quilos]! Esqueça tudo! Daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos, até o Carnaval vocês me aguardem, hein?", afirmou a famosa. "Tem que fazer meu soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer aminoácidos, tem que treinar, tem que se tratar. Vamos embora", acrescentou ela.

