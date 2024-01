Cinco meses após bariátrica, Jojo Todynho revela peso atual: "Me aguardem"

Após pesagem, a cantora Jojo Todynho, que passou por uma cirurgia bariátrica há cinco meses, usou as redes sociais para comemorar a perda de peso

Jojo Todynho usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 8, para atualizar os seguidores sobre o seu processo de emagrecimento. Cinco meses após realizar a cirurgia bariátrica, a cantora contou que está com 100 kg.

Nos Stories do Instagram, a artista surgiu em uma clínica médica ao lado da profissional que está acompanhando sua perda de peso, e ficou muito feliz com os resultados que já obteve até aqui. Jojo ainda aconselhou os fãs a cuidarem da saúde.

"Hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem. 100 [quilos]! Esqueça tudo! Daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos, até o Carnaval vocês me aguardem, hein?", afirmou a famosa.

Em seguida, Jojo falou sobre o acompanhamento da saúde. "Tem que fazer meu soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer aminoácidos, tem que treinar, tem que se tratar. Vamos embora", acrescentou ela.

Feliz com a perda de peso, a cantora ainda mandou um recado para Gracyanne Barbosa. "Eu estou ótima, o coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar", garantiu ela, que neste domingo, 7, foi ovacionada ao surgir na abertura dos ensaios técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, usando uma calça vazada que deixou a "polpa" de fora.

Primeiro estágio em Direito

O currículo de Jojo Todynho está prestes a crescer, conforme ela vai avançando na faculdade de Direito. Em participação no "Caldeirão" deste sábado, 06, a voz de "Que tiro foi esse?" atualizou seu status acadêmico e anunciou que agora vai começar, de fato, seu primeiro estágio na área.

Jojo, que participava do quadro Sobe o Som, disse que está realizando um sonho antigo ao estudar Direito e que pretende se tornar uma advogada de sucesso. Animada, ela contou que vai estagiar com a juíza Tulla: "Fui pro terceiro semestre agora... futura doutora! E já começo agora a fazer estágio com a maravilhosa juíza doutora Tulla!". Saiba mais!