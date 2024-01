Jojo Todynho celebra primeiro estágio em Direito: 'Futura doutora'

Jojo Todynho revela que está prestes a começar seu primeiro estágio em Direito no ‘Caldeirão’; artista está no terceiro período da faculdade

O currículo de Jojo Todynho está prestes a crescer, conforme ela vai avançando na faculdade de Direito. Em participação no "Caldeirão" deste sábado, 06, a voz de "Que tiro foi esse?" atualizou seu status acadêmico e anunciou que agora vai começar, de fato, seu primeiro estágio na área.

Jojo, que participava do quadro Sobe o Som, disse que está realizando um sonho antigo ao estudar Direito e que pretende se tornar uma advogada de sucesso. Animada, ela contou que vai estagiar com a juíza Tulla: "Fui pro terceiro semestre agora... futura doutora! E já começo agora a fazer estágio com a maravilhosa juíza doutora Tulla!".

A ex-fazendeira ainda recebeu os parabéns do apresentador Marcos Mion e dos outros presentes no programa, incluse da sua tia, Ana Cristina, que também participou do programa e se emocionou ao falar do orgulho que sente da sobrinha. "Dá muito orgulho de tudo, de todo o contexto. Eu posso falar com propriedade porque acompanho tudo desde quando ela nasceu. Então ver toda a evolução até o patamar que ela está hoje… não tem como não se orgulhar”, declarou a tia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho exibe novo antes e depois da bariátrica

Com menos de cinco meses desde sua cirurgia bariátrica, Jojo Todynho impressionou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 05. A cantora decidiu compartilhar mais um antes e depois de sua transformação física intensa. Em suas redes sociais, ela exibiu novo o resultado da mudança após eliminar mais de 35 quilos.

Além de receber elogios de seus admiradores, a estudante de direito também foi exaltada pela equipe de profissionais que acompanharam sua transformação. A publicação, inclusive, foi feita inicialmente por sua nutricionista e empresária, Renata Branco, e posteriormente compartilhada no perfil oficial da cantora no Instagram.

Na legenda, Renata exaltou o comprometimento de Jojo: "Parabéns para essa minha filha mais velha! Hoje como mãe, nutricionista e empresária me orgulho de ver sua dedicação nessa nova fase de sua vida A fase em que ela voltou a se comprometer com sua SAÚDE. Fase em que vejo pessoas buscando a saúde por vê-la se dedicar”, disse.