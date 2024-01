Ovacionada, Jojo Todynho samba com a 'polpa' de fora e leva fãs ao delírio

Jojo Todynho samba muito na abertura dos ensaios técnicos na Sapucaí; look da musa chamou a atenção

A cantora Jojo Todynho gerou uma verdadeira comoção neste domingo, 7, ao sambar com o bumbum totalmente de fora. A musa surgiu deslumbrante, soltinha e feliz da vida usando uma calça vazada que deixou a "polpa" de fora.

A musa brilhou na abertura dos ensaios técnicos das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Vestida com as cores da bandeira do Brasil, ela caprichou no look e deixou os seguidores e fãs perplexos. Ela foi ovacionada por toda a Sapucaí e mostrou seu rebolado com a produção ousada.

Agora em 2024, Jojo Todynho será musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, que tem como enredo Pede caju que dou, pé de caju que dá, enredo sobre a suculenta fruta que rendeu um samba que virou sensação neste Carnaval.

Após o sucesso, ela comemorou nas redes sociais. "Foi maravilhoso, eu amei. Quero agradecer pelo carinho, todo mundo gritando Jojo, Jordana. Foi tudo. Vamos botar o caju, se a polpa é desse jeito, imagina a castanha", brincou ela citando o trecho do samba-enredo da escola da Vila Vintém.

Jojo Todynho no ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel. pic.twitter.com/qUyKtyPoOm — Barracão do Samba (@barrracao) January 8, 2024

Jojo Todynho mostrando que tem samba no pé, nos ensaios da Mocidade, no sambódromo, com um figurino que valoriza seu bumbum GG pic.twitter.com/2pNpvRIqr3 — Funk Mídia (@FunkMidia) January 8, 2024

Vale lembrar que Jojo Todynho revelou que um dos motivos que a levaram a tomar a decisão de passar por uma cirurgia bariátrica foi justamente a dança. Durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos" no programa 'Domingão com Huck', ela ficou frustrada por não conseguir executar alguns dos passos das coreografias.

Além disso, Jojo também tem o sonho de ser mãe e queria passar por uma gestação saudável. Foi por isso que ela associou a cirurgia a uma transformação radical em seu estilo de vida, com treinos intensos e uma dieta regrada. Agora, além de exibir uma nova silhueta mais sequinha, ela demonstra uma disposição renovada e um compromisso com sua transformação.