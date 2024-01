Jojo Todynho ostenta beleza com recortes estratégicos em ensaio de Carnaval

Sequinha após bariátrica, Jojo Todynho elege look arrebatador para se jogar em noitada de samba durante ensaio de Carnaval

O Carnaval ainda não começou, mas a cantora Jojo Todynho já está prontíssima para desfilar! Na noite do último domingo, 7, a artista se jogou no samba durante o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola do Rio de Janeiro. Com brilho e recortes estratégicos, ela deu um show de beleza durante os preparativos da farra.

Além de apostar em um modelito mais ousado, Jojo também chamou atenção ao exibir sua nova versão mais sequinha cinco meses apenas após passar pela cirurgia bariátrica. Vestindo um top super decotado dourado e uma calça verde brilhante, ela roubou a cena com um recorte estratégico que deixou seu bumbum completamente à mostra.

Com uma produção impecável, a estudante de direito deu um show de beleza ao exibir uma maquiagem brilhante e os cabelos cacheados repletos de volume. Mas, o que realmente impressionou os foliões foi a disposição e a energia contagiante da futura advogada, que aproveitou a noitada com muito samba no pé.

Jojo Todynho se joga em noitada de samba durante ensaio - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Jojo Todynho se joga em noitada de samba durante ensaio - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Jojo Todynho exibe detalhes de look arrebatador durante ensaio - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Vale lembrar que antes de se submeter ao procedimento cirúrgico, Jojo revelou que um dos motivos que a levaram a tomar essa decisão foi justamente a dança. Durante sua participação no quadro "Dança dos Famosos" no programa 'Domingão com Huck', ela ficou frustrada por não conseguir executar alguns dos passos das coreografias.

Além disso, Jojo também tem o sonho de ser mãe e queria passar por uma gestação saudável. Foi por isso que ela associou a cirurgia a uma transformação radical em seu estilo de vida, com treinos intensos e uma dieta regrada. Agora, além de exibir uma nova silhueta mais sequinha, ela demonstra uma disposição renovada e um compromisso com sua transformação.

Jojo Todynho desistiu da faculdade?

Desde que ingressou no curso de Direito no começo do ano passado, Jojo Todynho passou a compartilhar conteúdos sobre sua rotina de estudos nas redes sociais. Mas recentemente, a musa adotou uma postura mais discreta sobre sua vida acadêmica e passou a compartilhar menos detalhes, já que cursou o último semestre online.

Em participação no "Caldeirão" deste sábado, 06, a dona do hit "Que tiro foi esse?" atualizou seu status acadêmico e anunciou que além de estar matriculada na faculdade, agora vai começar, de fato, seu primeiro estágio na área. Ela quer se tornar uma advogada de sucesso e por isso vai trabalhar com uma juíza; saiba mais sobre o novo emprego de Jojo Todynho.