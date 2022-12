Kelly Key impressiona ao mostrar manchas de seu corpo: ''Um ano para voltar''

Cantora Kelly Key mostrou corpo cheio de marcas brancas e explicou o que doença fez com sua pele

A cantora Kelly Key (39) compartilhou mais uma vez sobre a doença de pele que se manifesta em seu corpo quando fica mais ansiosa ou estressada: a psoríase. Em seus stories, a artista mostrou as marcas que o problema deixou pelos braços, pernas e barriga.

Durante a pesca que fez nesta quarta-feira, 14, a loira se gravou no barco de shortinhos e top mostrando como está cheia de manchas brancas pela pele.

Após ter tido uma crise e ter ficado com vários pontos avermelhados pelo corpo, Kelly Key contou que o processo seguinte, em que está, é ficar tudo branco e que demora um pouco para se livrar das marcas.

"Olha isso... a psoríase quando cicatriza fica assim...", exibiu a musa fitness."A médica disse que pode levar de seis meses a um ano para a cor voltar, mas isso sai com fé em deus", falou ela.

Ainda nos últimos meses, Kelly Key falou sobre ter voltado a tomar o remédio para tratar a doença. "Voltei a tomar MDX, para quem não sabe, é imunossupressor por conta da psoríase, para quem passa pelo mesmo que eu, sabe que a gente tem essas oscilações", comentou.

Veja:

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!