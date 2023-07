Isadora Cruz revela volta ao hospital após diagnóstico de infecção no rim

Atriz de Mar do Sertão, Isadora Cruz revela que voltou a sentir dores e retornou ao médico

A atriz Isadora Cruz, que protagonizou a novela Mar do Sertão, da Globo, revelou que precisou voltar ao hospital nesta segunda-feira, 24. Em contato com a coluna Play, do Jornal O Globo, a estrela revelou que voltou a sentir dores e preferiu procurar um médico.

“Tive uma recaída na sexta (21), voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo”, disse ela. Por enquanto, ela não deu mais detalhes sobre o seu quadro de saúde.

Na semana passada, Isadora Cruz contou que foi diagnosticada com uma infecção grave no rim. Ela mostrou fotos no hospital e desabafou sobre o seu quadro de saúde. "Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", começou ela.

Em seguida, Isadora contou que foi diagnosticada com pielonefrite, uma inflamação nos rins que normalmente ocorre quando as bactérias presentes no trato urinário sobem pelos ureteres e chegam aos rins, provocando infecção. "Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda, que é uma infecção no rim. Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos", explicou.

A atriz, então, fez um alerta. "O nosso corpo fala e com a rotina muito corrida, às vezes ignoramos essas mensagens tão importantes e que são verdadeiramente vitais. Peço que fiquem atentas a todos os sinais que o seu corpo apresentar, que investiguem a fundo o que estão sentindo e que façam urocultura e hemograma pelo menos 2 vezes por ano para que não passem por isso que passei. Quero agradecer a todos do hospital São Luís SP que cuidaram de mim com o maior carinho e profissionalismo do mundo! Gratidão a cada especialista, a todas as enfermeiras maravilhosas, médicos plantonistas, fisioterapeutas, nutricionistas e em especial a Fernando Sogayar e Dra. Andréa Sette", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isadora Cruz (@isadoracruz)

Isadora Cruz fala sobre o seu sotaque

Em entrevista no programa Conversa com Bial, Isadora Cruz conta sobre os comentários a respeito do seu sotaque. Ela contou sua experiência com o preconceito linguístico. “Já me falaram muito que eu tinha que mudar na minha vida, porque as pessoas nunca iam conseguir me enxergar fora do sotaque”, conta Isadora. Ela é paraibana, mora nos Estados Unidos e além de novelas, já fez filmes em vários idiomas.

“Muita gente me dizia que, pra eu pegar trabalho aqui [no Rio de Janeiro], eu tinha que neutralizar na vida. O que eu nunca entendi e nunca fiz porque acho que é a nossa essência e identidade", pontuou a atriz.

“Que bom que finalmente está tendo esses espaços pra gente contar essas histórias cada vez mais, porque acho que agora o Brasil se apaixonou pelo Nordeste. Quem já não era apaixonado, se apaixonou, e são portas que não se fecham mais. Acho que a gente tá abrindo um caminho lindo”, completou Isadora.