Isadora Cruz fala sobre preconceito com o sotaque nordestino: "Falaram que tinha que mudar"

Isadora Cruz abordou o trabalho na novela das 18h em participação no 'Conversa com Bial'

A atriz Isadora Cruz (25) se despede de Candoca, personagem de 'Mar do Sertão' que permitiu que ela ganhasse reconhecimento nacional. A novela destacou o nordeste e permitiu que o sotaque da região tivesse representatividade na programação da Rede Globo.

No entanto, o sotaque de Isadora nem sempre foi celebrado. Ela contou sua experiência com o preconceito linguístico durante participação no programa 'Conversa com Bial'. “Já me falaram muito que eu tinha que mudar na minha vida, porque as pessoas nunca iam conseguir me enxergar fora do sotaque”, conta Isadora. Ela é paraibana, mora nos Estados Unidos e além de novelas, já fez filmes em vários idiomas.

“Muita gente me dizia que, pra eu pegar trabalho aqui [no Rio de Janeiro], eu tinha que neutralizar na vida. O que eu nunca entendi e nunca fiz porque acho que é a nossa essência e identidade", pontuou a atriz.

“Que bom que finalmente está tendo esses espaços pra gente contar essas histórias cada vez mais, porque acho que agora o Brasil se apaixonou pelo Nordeste. Quem já não era apaixonado, se apaixonou, e são portas que não se fecham mais. Acho que a gente tá abrindo um caminho lindo”, completou Isadora.

Isadora Cruz fala como sua personagem a transformou

Interpretar uma personagem que enfrenta várias dificuldades deixou Isadora Cruz transformada. Durante bate-papo com a imprensa, a atriz explicou que a personalidade de Candoca a inspirou de certa maneira.

"Acho que poder interpretar personagens fortes ensinam a gente a encontrar uma força que a gente acaba esquecendo que a gente tem, acho que o poder que os personagem tem de transformar a gente, de fazer a gente encontrar qualidade, defeitos na gente, acho que é lindo, acho que tenho aprendido muito com a força feminina dela de empoderamento...", declarou sobre seu papel na trama das seis.