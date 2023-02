De biquíni, Isadora Cruz, a Candoca de Mar do Sertão, exibe corpão na praia

Intérprete da Candoca na novela Mar do Sertão, Isadora Cruz é fotografada apenas de biquíni nos bastidores de gravação na praia com o ator Sergio Guizé para a trama das 6 da Globo

A atriz Isadora Cruz (25) atraiu os olhares nos bastidores de uma gravação da novela Mar do Sertão, da Globo, em uma praia no Rio de Janeiro. Intérprete da personagem Candoca, ela teve uma gravação especial com o ator Sergio Guizé (42) ao ar livre na manhã desta segunda-feira, 6.

A estrela foi fotografada entre um take e outro enquanto usava apenas um biquíni verde. A artista deixou à mostra sua boa forma e o corpo escultural enquanto esperava o seu momento de gravar a cena da novela ao lado do ator Sergio Guizé.

Nas redes, os personagens Zé Mendes (Sergio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz) curtiram um passeio na praia em clima de romance, com direito a beijos e abraços ao ar livre.

Recentemente, Isadora Cruz contou sobre como a personalidade de Candoca a inspirou de certa maneira. "Acho que poder interpretar personagens fortes ensinam a gente a encontrar uma força que a gente acaba esquecendo que a gente tem, acho que o poder que os personagem tem de transformar a gente, de fazer a gente encontrar qualidade, defeitos na gente, acho que é lindo, acho que tenho aprendido muito com a força feminina dela de empoderamento...", declarou.

Veja as fotos de Isadora Cruz e Sergio Guizé durante a gravação de Mar do Sertão:

Fotos: JC Pereira e Vitor chapeta/ AGNEWS