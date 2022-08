Mar do Sertão: protagonista Isadora Cruz fala como sua personagem a transformou

Protagonista de 'Mar do Sertão', Isadora Cruz conta como Candoca mudou sua vida

Nataly Paschoal Publicado em 22/08/2022, às 10h31

A atriz Isadora Cruz (24) é a protagonista da nova novela das seis, Mar do Sertão, que começa nesta segunda-feira, 22. Em coletiva de imprensa, a jovem comentou um pouco de sua personagem Candoca e como ela mudou sua vida. Afinal, o papel é sua primeira protagonista em um folhetim.

Na história, Isadora Cruz viverá um triângulo amoroso com Zé Paulino (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes). A disputa do amor de Candoca moverá a trama situada em um ambiente fantasioso do sertão.

"Acho que o triângulo amoroso vai ser muito interessante, porque são dois amores diferentes, é um amor inocente, verdadeiro [Zé Paulino] e de Tertulino é um amor baseado na praticidade da vida, nas ações de amor", comentou ela sobre sua personagem iniciar a história com um e acabar casando com outro após a suposta morte de seu grande amor, Zé Paulino.

"Acho que Tertulino foi demonstrando amor por Candoca, acolher ela, ajudar ela quando ela mais precisou quando ela tava mal com tudo o que aconteceu coma morte de Zé paulino, com a morte da mãe, Tertulino tava sempre ali pra ajudar e ajudou ela criar o filho, então são dois tipos de amor, os dois são muito especiais, são muito importantes pra vida dela acho que ela não poderia ter lidado com tanto sofrimento se não fosse Tertulino", falou sobre a importância do personagem de Renato Góes.

Candoca transforma a vida de Isadora Cruz

Interpretar uma personagem que enfrenta várias dificuldades deixou Isadora Cruz transformada. Durante o bate-papo com a imprensa, a atriz explicou que a personalidade de Candoca a inspirou de certa maneira.

"Acho que poder interpretar personagens fortes ensinam a gente a encontrar uma força que a gente acaba esquecendo que a gente tem, acho que o poder que os personagem tem de transformar a gente, de fazer a gente encontrar qualidade, defeitos na gente, acho que é lindo, acho que tenho aprendido muito com a força feminina dela de empoderamento...", declarou sobre seu papel na trama das seis.

Sinopse de Mar do Sertão

Candoca, interpretada por Isadora Cruz, traz toda a doçura da juventude, mas também carrega a força do Sertão dentro de si. Criada pela mãe, Dodôca, a professora de Canta Pedra está sempre atenta ao que acontece na cidade e pronta para defender qualquer injustiça. Essa personalidade marcante gera, é claro, alguns conflitos.

Um de seus desafetos é o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues), que vive tendo suas ações questionadas pela professora. Mas o amor também está presente na vida de Candoca. Noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), por quem é completamente apaixonada, ela sonha com o dia em que os dois finalmente subirão ao altar. No começo da trama, os preparativos para o grande momento ocupam a vida da professora.

Ao lado dela, acompanhando toda essa felicidade, estão suas amigas inseparáveis Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca). As três estão sempre juntas, nas alegrias e nas tristezas. Lorena e Labibe também serão o alicerce da jovem quando Zé Paulinho sofrer um acidente e for dado como morto.

