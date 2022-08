Renato Góes revela que parou de ver 'Pantanal': ''Precisei desconectar''

Gravando a próxima novela das seis, 'Mar do Sertão', Renato Góes revelou que precisou esquecer Zé Leôncio por um tempo

Após fazer muito sucesso interpretando Zé Leôncio em Pantanal, Renato Góes (35) agora tem um novo desafio: conquistar o público do horário das seis. Escalado para um dos personagens principais de Mar do Sertão, o ator contou sobre seu novo trabalho.

Durante a coletiva da trama, que substituirá Além da Ilusão a partir do dia 22 de agosto, o esposo de Thaila Ayala (36) falou como foi receber um novo papel tão próximo de seu último vivido nas telinhas. Em Mar do Sertão, ele será Tertulinho, herdeiro mimado do coronel Tertúlio, interpretado por José de Abreu (76), e de Deodora, personagem de Débora Bloch (59).

"Foi um presente ter personagens tão distintos, tão próximos assim, porque se tivesse que ir atrás de correr, de criar uma coisa diferente, mas fiz esse personagem no que tava escrito, não tenho vontade de mudar, de cortar, de deixar de falar nada, tudo que eu construí é em cima de sinopse de texto", contou sobre a experiência.

Renato Góes deixa de ver Pantanal

Apesar de Tertulinho e Zé Leôncio diferirem, Renato Góes precisou se desligar do personagem de Pantanal. Para isso, ele até deixou de acompanhar a novela das nove para aprimorar ainda mais a sua atuação em Mar do Sertão.

"É tudo que eu precisava pra ter um caminho tão diferente, de um trabalho tão recente, do Zé Leoncio, tava com medo disso, parei de ver a novela, faz uns dois meses que não vejo nada, porque é um negócio meio automático", contou.

O ator comentou que ao sair na rua as pessoas o chamam de Zé Leôncio. "Meu, saia na rua, já trabalhando aqui, alguém falava na rua 'Zé Leôncio', e eu 'ooo', então precisei desconectar, mas o dia a dia, do Tertulino foi realmente muito natural, me conquistou muito, foi muito mais leve dos últimos trabalhos que fiz, chego leve, saio leve, me divirto, dei muita sorte me dei bem de pai e mãe, Débora e Zé, de parceiros de cena", elogiou os atores com quem divide cena.

Sinopse de Mar do Sertão

Na tentativa de formar um sucessor para seus negócios, o coronel enviou Tertulinho, para estudar na capital. O jovem, no entanto, é mulherengo e só quer saber de boa-vida às custas do pai. No início da novela, Tertulinho volta para Canta Pedra após supostamente ter se formado, e apaixona-se perdidamente por Candoca, protagonista vivida por Isadora Cruz.

Guiando essa família está Deodora (Débora Bloch), mulher racional e prática, que faz de tudo para proteger Tertulinho e para manter o status da família. Status esse que ela verá ameaçado principalmente pelas ações irresponsáveis do filho.

