Sergio Guizé fala sobre ter sido surpreendido com personagem em nova novela: ''Presente''

17/08/2022

O ator Sergio Guizé (42) é um dos personagens principais da próxima novela das seis, Mar Do Sertão, em que viverá um grande amor com a protagonista Candoca, interpretada por Isadora Cruz (24). Contudo, apesar do sentimento verdadeiro dos dois, a história deles não será nada fácil.

Sobre a oportunidade de interpretar Zé Paulino na trama que substituirá Além da Ilusão no próximo dia 22, Sergio Guizé contou em coletiva de imprensa que o papel foi uma grande surpresa, já que não esperava uma novela como seu próximo trabalho.

"Eu tive pouco tempo, acho que tinha um mês antes de começar a gravar, li 16 capítulos em dois dias, tava encantado, tava em casa achando que ia fazer outra coisa um projeto de teatro, ai apareceu esse presente. Acho que o ator não escolhe o personagem, o personagem que escolhe o ator...", comentou como tudo aconteceu.

Sergio Guizé em Mar do Sertão

Em Mar do Sertão, Sergio Guizé fará Zé Paulino, que sumirá após um acidente e quando retornar verá o amor de sua vida, Candoca, já casada com outro. Esse outro é o filho do coronel, o mimado Turtulinho, vivido por Renato Góes (35).

Com um elenco de peso, o ator comentou que está sendo muito agradável a experiência de gravar um folhetim ambientado no nordeste do Brasil.

"Até fevereiro eu vou ta descobrindo levando presentes pra esse personagem, cada dia cada vez mais apaixonado, acordo antes da hora e fico pensando, Zé paulino tá tomando conta da minha vida", contou que só pensa no personagem.

E deu mais detalhes sobre ele. "Ele é um homem, trabalhador, corajoso, honesto, vive pro trabalho e pra sua noiva, é a vida dele e o mundo dele começa a desabar quando Tertulino aparece cobiçando a mulher e depois do acidente que ele é dado como morto um ano depois ele volta...", resumiu um pouco do que está por vir.

Sinopse de Mar do Sertão

O personagem de Sergio Guizé é um vaqueiro da fazenda Palmeiral, é um rapaz honesto e corajoso, que vive para o trabalho e para Candoca, seu grande amor. É filho de Daomé, meeiro da fazenda, por quem tem adoração. Aliás, é seguindo o exemplo do pai que Zé Paulino trata a todos com respeito, o que faz com que ele seja uma pessoa muito querida em Canta Pedra. O rapaz também é muito leal ao patrão, coronel Tertúlio (José de Abreu), dono da fazenda.

No início da trama de Mar do Sertão, Zé Paulino e Candoca estão noivos, em meio aos preparativos para o casamento a história deles é interrompida quando ele sofre um acidente e é considerado como morto. Tertulinho (Renato Góes), que já estava dando suas investidas em Candoca há um bom tempo, vê a tragédia como uma oportunidade de finalmente conquistá-la.

Quando Zé Paulino volta para Canta Pedra, 10 anos depois, em busca de justiça, ainda terá que aprender a lidar com a nova realidade: Candoca, seu grande amor, casada com seu rival.

