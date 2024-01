Fabiana Justus recebe apoio de famosos após revelar luta contra o câncer

Preta Gil, Larissa Manoela e Ana Hickmann deixaram mensagens carinhosas para a influenciadora Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia

Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, recebeu apoio de diversos famosos após revelar em suas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Na noite de quinta-feira, 25, ela afirmou que já deu início ao tratamento contra o câncer.

"Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, não saí mais. Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura", declarou ela em sua publicação.

A cantora Preta Gil, que realizou um tratamento contra o câncer no intestino em 2023, prestou solidariedade à influenciadora. "Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração, eu sei exatamente o que está sentindo, te digo que o fundamental pra essa luta que você começa agora. Você tem fé, pessoas que te amam e bons médicos , você vai vencer, estou aqui pra o que você precisar!!! Fique em paz, Deus está contigo", escreveu.

Grandes nomes como Larissa Manoela, Ana Hickmann, Tom Cavalcante e mais, prestaram solidariedade e deixaram mensagens carinhosas a Fabiana Justus. Rafaella Justus, sua irmã, também mandou um recado especial.

Confira algumas mensagens para Fabiana Justus:

"Estou aqui junto com Patrícia e Maria enviando desde já os mais poderosos pensamentos de amor, orações em Cristo que tudo pode por sua recuperação que já começou! Beijo e você vai virar esse jogo pois é muito corajosa e brilhante", declarou o humorista Tom Cavalcante.

"Força! Que Deus te abençoe muito! Vai dar tudo certo", disse a apresentadora Ana Hickmann. "Já Deus tudo certo", publicou a atriz Larissa Manoela. "Deus te abençoe e acredite: já deu certo! Adoro você, Fabi!", escreveu Adriane Galisteu.

"Fabi, sei exatamente o que você está sentindo! Não é fácil, mas você vai sair dai ainda mais forte, corajosa e regada de amor dos seus pequenos! Esse será um marco de vitória na sua vida e seu testemunho irá mudar muitas outras por aqui também", disse a influenciadora Jade Seba.

Roberto Justus fala pela primeira vez sobre luta da filha contra o câncer

O empresário e apresentador Roberto Justusdeixou um recado carinhoso nas redes sociais para apoiar a filha Fabiana Justus. A jovem revelou em um vídeo, postado na noite de quinta-feira, 25, que está com leucemia mieloide aguda, que é um tipo de câncer que tem origem na medula óssea.

Nos comentários do post dela, o pai coruja demonstrou o seu amor e carinho com a filha neste momento delicado da vida. "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!", escreveu ele.