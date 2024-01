Rafa Justus manda recado após diagnóstico de Fabiana Justus: “Persistência"

Filha de Roberto Justus, Rafa Justus presta apoio em mensagem comovente após diagnóstico de leucemia de sua irmã, Fabiana Justus

Na noite da última quinta-feira, 25, Rafa Justus usou suas redes sociais para prestar seu apoio a sua irmã, a empresária e influenciadora Fabiana Justus, que revelou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, tipo de câncer que tem origem na medula óssea. A jovem reforçou que a família está unida para enfrentar a batalha contra a doença.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Rafinha, como é apelidada pelos seguidores, usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para homenagear Fabiana. A adolescente, que tem apenas 14 anos, compartilhou o vídeo em que a irmã revela detalhes de como recebeu o diagnóstico e as primeiras etapas de seu tratamento.

Na legenda do stories, Rafa mandou um recado carinhoso em meio ao momento delicado para a família: "Você é uma pessoa incrível, só quem tem o privilégio de conviver ao seu lado sabe disso. Você sairá dessa logo e estaremos juntas comemorando a sua cura! Te amo meu amor, estou ao seu lado para todo o sempre”, disse a jovem.

Nos comentários da publicação, Rafa também se emocionou ao falar sobre sua irmã: “Fa, meu amor, você é sinônimo de persistência, fortaleza e amor, você é exemplo, uma mulher incrível e de coração enorme! Tenho muito orgulho de você, e como eu te disse, logo você estará bem pra curtir a vida do jeito que você gosta”, ela escreveu.

“Logo estaremos juntas comemorando a sua CURA. Eu te amo além de mim e estarei sempre ao seu lado”, a jovem comentou sobre a notícia que abalou sua família. Vale mencionar que a influenciadora é sua irmã por parte de pai, que tem outros três filhos além de Fabiana e Rafinha, frutos de diferentes relacionamentos.

Roberto Justus é pai de RicardoJustus e Fabiana Justus, do casamento com Sasha Cryzman. Além de Luiza Justus, do antigo relacionamento com Gisela Prochaska; Rafinha, com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e por fim, sua herdeira caçula, a pequena Vicky, de seu atual casamento com a modelo e influenciadora digital Ana Paula Siebert.

Roberto Justus fala pela primeira vez sobre luta da filha contra o câncer:

O empresário e apresentador Roberto Justus deixou um recado carinhoso nas redes sociais para apoiar a filha Fabiana Justus, que publicou um vídeo sobre seu diagnóstico de leucemia. No registro, a empresária conta que procurou ajuda médica após sentir dores nas costas e febre. Após a internação, ela fez exames e descobriu a doença rapidamente.

Nos comentários do post dela, o pai coruja demonstrou o seu amor e carinho com a filha neste momento delicado da vida: "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva!”, disse Roberto, que também comentou sobre o distanciamento durante o tratamento da filha.