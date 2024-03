Anderson Leonardo, do Molejo, é internado em estado grave após piora do câncer

Em tratamento contra um câncer inguinal, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, voltou a ser internado após uma piora da doença

Em tratamento contra um câncer inguinal, Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, precisou ser internado novamente no último domingo, 24, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela equipe do cantor através das redes sociais.

"A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor", declararam em nota.

Na última semana, Anderson Leonardo havia recebido alta hospitalar após passar cerca de 21 dias internado. Recentemente, o artista realizou um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

Em 2022, o músico foi diagnosticado com um câncer que atinge a região da virilha e, desde então, segue em tratamento contra a doença. Logo após realizar o procedimento para 'bloqueio de dor', ainda no hospital, ele recebeu uma visita especial de amigos e compartilhou o momento em seu perfil oficial no Instagram.

Em uma entrevista reveladora, Anderson Leonardo deu novos detalhes da disputa que enfrenta contra um câncer raro. Ao longo do desabafo, ele contou que além das incertezas da doença, ainda tem sofrido com o julgamento.

"Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", desabafou ele ao podcast 'Rocinha Cast'.

Fabiana Justus fala sobre os efeitos da quimioterapia

Após passar um período em casa ao lado do marido e dos três filhos, a influenciadora Fabiana Justus voltou a ser internada em um hospital de São Paulo na última segunda-feira, 18, para seguir com os tratamentos contra a Leucemia Mieloide Aguda. Neste domingo, 24, ela usou os stories do Instagram para falar sobre os efeitos das medicações.

"Bom dia! Sentindo os efeitos das quimios, mas vamos que vamos", legendou ela, enquanto estava na cama da unidade hospitalar. Fabiana Justus também compartilhou com os seguidores que estava se sentindo emotiva. A empresária surgiu em uma foto chorando, mas avisou que era por um bom motivo.

"Chorando, mas, dessa vez, de emoção. Notícias boas! Amém", disse ela, que ainda não revelou ao público qual seria a notícia. A empresária está sendo tratada pelo hematologista e hemoterapeuta Nelson Hamerschlak, do Hospital Israelita Albert Einstein. Confira os registros!