Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, recebe alta hospitalar

Após realizar um novo procedimento médico, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, recebeu alta hospitalar

Anderson Leonardo recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 19. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do cantor através das redes sociais.

O vocalista do Grupo Molejo estava internado desde o dia 27 de fevereiro no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele está em tratamento contra um câncer inguinal, que atinge a região da virilha, diagnosticado em 2022, e recentemente realizou um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

A equipe do artista informou que Anderson já está em casa. "A assessoria do Grupo Molejo vem informar aos amigos, fãs e contratantes, que nosso cantor Anderson Leonardo teve alta médica e já encontra-se em casa, foi feito procedimento Bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor, procedimento que foi bem-sucedido", diz a nota.

Eles também pediram para que os amigos e fãs orem para que o artista possa retornar aos palcos o mais rápido possível. "Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", completaram.

Nos comentários, os fãs comemoraram a notícia. "Que Deus restabeleça a saúde do Anderson!", disse uma seguidora. "Graças a Deus, que benção", escreveu outra. "Deus te abençoe, meu irmão. Torcendo pela sua recuperação e sucesso", falou cantor Beto Barbosa.

Confira a publicação:

Visita dos amigos

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, fez sua primeira aparição após realizar um novo procedimento em seu tratamento contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022. Através das redes sociais, o artista compartilhou um registro especial da visita que recebeu de alguns amigos no hospital.

Na imagem publicada pelo artista nos stories de seu Instagram, ele surge sorrindo enquanto posa para o clique com os amigos. "Aqui somos uma família. Aquela visita que me enche de alegria. Assim tá bom demais", escreveu o famoso no registro. Confira o registro!