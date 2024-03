Anderson Leonardo, do Molejo, realiza novo procedimento contra o câncer

Em tratamento contra um câncer inguinal, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, passou por um novo procedimento de 'bloqueio de dor'

Internado desde o dia 27 de fevereiro, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, passou por um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor, realizado na última semana. O artista está em tratamento contra um câncer inguinal, que atinge a região da virilha, diagnosticado em 2022.

Com o procedimento bem sucedido, nesta segunda-feira, 18, a equipe de Anderson atualizou o quadro de saúde do cantor e informou que, em breve, ele passará por uma avaliação médica para saber quando receberá alta do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No início deste mês, a assessoria revelou qual tratamento o músico está fazendo. Em um comunicado, eles contaram que o artista passa pela imunoterapia e também recebe medicações para reduzir as dores que sente.

Inclusive, os representantes dele pediram orações. "Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", informaram, na ocasião. Recentemente, em entrevista ao programa 'Rocinha Cast', Anderson Leonardo desabafou sobre o tumor.

"Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", declarou.

E completou: "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".

Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, fala sobre recuperação do baixista

Filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, Isabella Aglio usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde do músico. Em um breve desabafo, ela falou um pouco sobre a recuperação do pai, baleado na cabeça em setembro do ano passado.

Através dos stories de seu Instagram, Isabella explicou que o processo de recuperação é lento e, por isso, quase não aparece para falar a respeito da saúde do artista. "Oi, pessoal! Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre, porque o processo de recuperação é lento e incerto", iniciou.

"E falar disso é muito dolorido para mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo. Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer 'papo'; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada; e chora, quando ouve uma música que gosta...", completou.

Na sequência, ela contou que o baixista passará por uma nova cirurgia. "No último mês, ele tratou um desequilíbrio gastrointestinal, mas já está bem. E em breve, se Deus quiser, deve passar por outra cirurgia para colocar a prótese, o que deve melhorar um pouco sua condição. Aproveito para agradecer a todos pelo apoio nesses seis meses desde o acontecido. Beijos, Bebel", concluiu.

Em fevereiro deste ano, Mingau, que já estava em casa, foi hospitalizado para cuidar de um desequilíbrio intestinal. No final do mesmo mês, ele deu entrada no Hospital São Luiz, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e precisou ser internado novamente após receber um diagnóstico de quadro infeccioso.