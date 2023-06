Anderson Leonardo, do Molejo, quase tomou decisão radical: 'Arranca logo isso'

Anderson Leonardo, do Molejo, confessou que falou para médico cortar fora um pedaço íntimo do seu corpo durante luta contra o câncer

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, confessou que quase tomou uma decisão radical em sua luta contra o câncer. Ele foi diagnosticado com um câncer iniguinal, que atinge a região da virilha, e corria o risco de ter complicações na região íntima. Assim, ele chegou a falar para o médico amputar sua região íntima caso fosse necessário para a sua cura.

“Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: 'arranca logo isso'. Minha namorada então falou: 'não, o pênis, não'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado”, disse ele no podcast Papagaio Falante.

Há poucos meses, ele contou que o tumor se espalhou para a região dos testículos e ele está em tratamento. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", questionou ele ao podcast 'Rocinha Cast'.

"Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim", desabafou ele, que completou: "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".

Atriz de Barrados no Baile é diagnosticada com metástase cerebral

A atriz Shannen Doherty, que atuou em Barrados no Baile, revelou que foi diagnosticada com metástase no cérebro. Ela foi diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2015, mas o tumor se espalhou por seu corpo e chegou até o seu cérebro.

A artista descobriu o tumor no cérebro em janeiro deste ano e foi um susto. Logo, ela começou a radioterapia. “Em 5 de janeiro, minha tomografia mostrou metástases no meu cérebro. O vídeo mostrava o processo de ajuste da máscara que você usa durante as sessões de radioterapiaem seu cérebro. Meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e havia muita coisa acontecendo na minha vida”, disse ela, que apareceu chorando nas imagens.