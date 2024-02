Baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, é internado novamente em São Paulo

O músico Mingau está em recuperação desde o ano passado, quando foi baleado na cabeça; artista retornou ao hospital após diagnóstico de infecção

O baixista Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, deu entrada no Hospital São Luiz, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e precisou ser internado novamente após receber um diagnóstico de quadro infeccioso.

Segundo informações da unidade médica, o quadro de saúde do artista é estável e ele permanece em observação, sem previsão de alta. No início deste mês, Mingau, que já estava em casa, foi hospitalizado para cuidar de um desequilíbrio gastrointestinal e realizar novos exames.

Antes disso, o músico ficou internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) desde setembro de 2023, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi levado às pressas em estado gravíssimo para o Hospital Hugo Miranda, sendo transferido para outra unidade na capital paulista.

Confira o boletim médico do Hospital São Luiz:

"O paciente Rinaldo Oliveira Amaral, 56 anos, após uma primeira internação motivada por neurotrauma, recebeu alta do Hospital São Luiz - unidade Itaim, da Rede D'Or, em 8/1/2024, para clínica de retaguarda visando reabilitação. Em 2/2/2024 foi readmitido na unidade hospitalar devido quadro infeccioso pulmonar associado a alteração de hábito intestinal, evoluindo com melhora após controle infeccioso com antimicrobianos de amplo espectro, tratamento que já foi concluído. O quadro atual é estável e o paciente segue em observação, sem previsão de alta".

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça durante uma ação de criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Ele estava em um carro com um amigo quando eles foram atacados. Mingau foi atingido e perdeu o controle do carro, que bateu no portão de uma casa.

Por causa do ferimento, Mingau passou por uma cirurgia de emergência na cabeça. Logo depois, ele também fez outro procedimento cirúrgico para diminuir a pressão no crânio e também uma traqueostomia.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse a filha dele na época.