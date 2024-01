Como o Mingau, do Ultraje a Rigor, está? Filha emociona ao dividir foto inédita

Filha de Mingau compartilha primeiro clique do pai fora do hospital; baixista do 'Ultraje a Rigor' se recupera após ter sido baleado na cabeça

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, está em recuperação em uma clínica depois de passar quatro meses internado após ter sido baleado na cabeça. No último domingo, 29, sua filha, a influenciadora digital Isabella Aglio, emocionou os seguidores ao compartilhar o primeiro registro do pai fora do hospital após o incidente.

Em seu perfil oficial no Instagram, Isabella, que liderou uma campanha de arrecadação de fundos para o tratamento de seu pai, compartilhou o motivo pelo qual ficou um período sem atualizações sobre o estado de saúde dele: “Passando para falar que por aqui, tudo está sob controle. Ando sumida porque estou sem ânimo mesmo”, disse a jovem.

“Não tenho muito o que falar”, a influenciadora explicou, mas fez questão de expressar sua gratidão pelas mensagens de apoio: “Queria agradecer a vocês por todo o carinho que mandam para mim, obrigada mesmo”, disse Isabella, que finalizou a sequência compartilhando um dos primeiros registros de Mingau fora do hospital.

“Queria deixar vocês com essa imagem fofinha do meu paizinho”, ela se derreteu pelo clique inédito do baixista. Na imagem, Mingau aparece sentado em sua cadeira de rodas, com um travesseiro apoiado em seu colo e com uma cânula de traqueostomia em seu pescoço. O baixista também deixou o rosto à mostra com a máscara abaixada e cobriu a cabeça com um boné.

Filha de Mingau compartilha primeira foto do pai fora do hospital - Reprodução/Instagram

Vale ressaltar que Mingau continua em processo de recuperação, tendo passado por duas cirurgias desde o incidente em que foi baleado. O músico foi hospitalizado em 2 de setembro, quando sofreu o disparo na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, e recebeu alta em 8 de janeiro. Conforme relatado por sua filha, ele já apresenta melhoras significativas.

“Ele enxerga, ele segue com o olhar. Meu pai abriu o olho faz um tempo já e tem movimentos nas extremidades, mexe o pé. Eu fiz coceguinha e ele reage, mexe, tem picos de consciência. "(Sei que ele tem consciência) porque um dia ele peidou na cara da enfermeira e deu risada”, disse a jovem durante uma entrevista antes da alta.

Filha de Mingau atualiza estado de saúde do pai:

Uma semana após a alta da UTI de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, sua filha, Isabella Aglio, atualizou o estado de saúde de seu pai. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital afirmou que seu pai ainda não retornou para casa e permanecerá em recuperação sob cuidados médicos em uma clínica.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Isabella falou que ela precisava de um tempo fora da internet, mas que havia voltado para dar notícias de Mingau. "Meu pai teve alta da UTI, onde ele ficou quatro meses. Foi uma vida praticamente, né? E graças a uma equipe maravilhosa que ele teve todos esses cuidados e pode ter essa alta”, ela iniciou.