Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, fala sobre recuperação do baixista: 'Dolorido'

Isabella Aglio falou sobre o quadro de saúde de Mingau, baleado na cabeça em 2023, e explicou que o pai realizará uma nova cirurgia em breve

Filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, Isabella Aglio usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde do músico. Em um breve desabafo, ela falou um pouco sobre a recuperação do pai, baleado na cabeça em setembro do ano passado.

Através dos stories de seu Instagram, Isabella explicou que o processo de recuperação é lento e, por isso, quase não aparece para falar a respeito da saúde do artista. "Oi, pessoal! Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre, porque o processo de recuperação é lento e incerto", iniciou.

"E falar disso é muito dolorido para mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo. Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer 'papo'; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada; e chora, quando ouve uma música que gosta...", completou.

Na sequência, ela contou que o baixista passará por uma nova cirurgia. "No último mês, ele tratou um desequilíbrio gastrointestinal, mas já está bem. E em breve, se Deus quiser, deve passar por outra cirurgia para colocar a prótese, o que deve melhorar um pouco sua condição. Aproveito para agradecer a todos pelo apoio nesses seis meses desde o acontecido. Beijos, Bebel", concluiu.

Filha atualiza quadro de saúde de Mingau. Foto: Reprodução / Instagram

Em fevereiro deste ano, Mingau, que já estava em casa, foi hospitalizado para cuidar de um desequilíbrio intestinal. No final do mesmo mês, ele deu entrada no Hospital São Luiz, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e precisou ser internado novamente após receber um diagnóstico de quadro infeccioso.

O suspeito pelo disparo que atingiu o baixista do Ultraje a Rigor foi preso pela polícia no bairro Ilha das Coroas, no Rio de Janeiro, mesmo local onde ocorreu o atentado contra o músico. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça durante uma ação de criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023. Ele estava em um carro com um amigo quando eles foram atacados. Mingau foi atingido e perdeu o controle do carro, que bateu no portão de uma casa.

Por causa do ferimento, Mingau passou por uma cirurgia de emergência na cabeça. Logo depois, ele também fez outro procedimento cirúrgico para diminuir a pressão no crânio e também uma traqueostomia.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse a filha dele na época.