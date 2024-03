Anderson Leonardo, do Molejo, surge sorridente em visita de amigos: 'Alegria'

Em tratamento contra o câncer, o cantor Anderson Leonardo fez sua primeira aparição após novo procedimento de 'bloqueio de dor'

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, fez sua primeira aparição após realizar um novo procedimento em seu tratamento contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022. Através das redes sociais, o artista compartilhou um registro especial da visita que recebeu de alguns amigos no hospital.

O músico está internado no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, desde o dia 27 de fevereiro. Na última semana, ele passou por um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

Na imagem publicada por Anderson Leonardo nos stories de seu Instagram, ele surge sorrindo enquanto posa para o clique com os amigos. "Aqui somos uma família. Aquela visita que me enche de alegria. Assim tá bom demais", escreveu o famoso no registro.

Na última segunda-feira, 18, a equipe do cantor atualizou o quadro de saúde e informou que o procedimento foi bem sucedido. Agora, ele passará por uma nova avaliação médica para saber quando poderá receber alta e seguir com o tratamento em casa.

Recentemente, a assessoria revelou qual tratamento o músico está fazendo. Em um comunicado, eles contaram que o artista passa pela imunoterapia e também recebe medicações para reduzir as dores que sente.

Confira a publicação:

Anderson Leonardo recebe visita de amigos. Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus retorna ao hospital para tratamento contra o câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus voltou ao hospital em São Paulo para seguir com seu tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com leucemia há poucos meses e já fez a primeira rodada de quimioterapia. Ela teve um período de folga na medicação para ficar em casa com a família e acabou de retornar ao centro médico para a segunda etapa.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo da decoração que fez em seu quarto no hospital com fotos da família. Na legenda, ela falou sobre a experiência de retornar ao local.

"De volta ao hospital... A diferença é que dessa vez eu já sabia. Que diferença isso faz. Vim planejada, vim preparada. Me sinto forte e confiante! A primeira internação foi completamente inesperada, uma loucura. Demorei para conseguir ajustar meus pensamentos, entender o que estava acontecendo. Agora vim agradecendo pela possibilidade de tratar, de continuar rumo a minha cura. Decoramos o quarto, trouxe tudo que sinto que vou precisar durante esse período aqui! Bora que aqui no meu corpinho não tem espaço pra nada além de células saudáveis!", disse ela.