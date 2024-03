Fabiana Justus volta ao hospital para tratamento contra o câncer

Fabiana Justus mostra vídeo de seu retorno ao hospital para seguir com seu tratamento contra a leucemia: ‘Me sinto forte e confiante’

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus voltou ao hospital em São Paulo para seguir com seu tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com leucemia há poucos meses e já fez a primeira rodada de quimioterapia. Ela teve um período de folga na medicação para ficar em casa com a família e acabou de retornar ao centro médico para a segunda etapa.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo da decoração que fez em seu quarto no hospital com fotos da família. Na legenda, ela falou sobre a experiência de retornar ao local.

"De volta ao hospital... A diferença é que dessa vez eu já sabia. Que diferença isso faz. Vim planjeada, vim preparada. Me sinto forte e confiante! A primeira internação foi completamente inesperada, uma loucura. Demorei para conseguir ajustar meus pensamentos, entender o que estava acontecendo. Agora vim agradecendo pela possibilidade de tratar, de continuar rumo a minha cura. Decoramos o quarto, trouxe tudo que sinto que vou precisar durante esse período aqui! Bora que aqui no meu corpinho não tem espaço pra nada além de células saudáveis!", disse ela.

Fabiana Justus mostrou o novo visual para as filhas

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, viveu um momento emocionante nesta segunda-feira, 12. Ela recebeu a visita das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, no hospital após ter raspado o cabelo durante o tratamento contra a leucemia. Inclusive, o reencontro aconteceu no dia do aniversário de cinco anos das meninas.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou as fotos do momento especial e falou sobre a alegria de ter as filhas por perto.

"Que dia especial! 5 anos das minhas princesas! E pude comemorar com elas! Chiara e Sienna, minhas pequenas grandes meninas... vocês me enchem de orgulho que não cabe no peito! Todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias vocês me emocionam. Estar com vocês é o que me motiva, o que me dá força. O amor CURA! Deus abençoe vocês em todos os dias da vida de vcs. O dia é de vocês mas o presente quem ganhou fui eu... pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias! Ano que vem comemoramos sem máscaras, sem estarmos no hospital, só com muita alegria e gratidão! AMOR que não cabe no peito!", disse ela.

Nos comentários, o pai dela, Roberto Justus, deixou um recado carinhoso. "Que demais meus amores! E em seguida vieram encontrar com a gente no interior! Muito amor!", disse ele.