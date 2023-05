Câncer de Anderson do Molejo se espalha e atinge região rara: "Comecei a chorar"

Câncer de Anderson do Molejo atinge região inesperada; cantor disse que está passando por situações constrangedoras

Em uma entrevista reveladora, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, deu novos detalhes da disputa que enfrenta contra um câncer raro. No ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor na virilha, que agora se espalhou para os testículos .

Na entrevista, ele contou além das incertezas da doença, ainda tem sofrido com o julgamenro. "Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", questionou ele ao podcast 'Rocinha Cast'.

Abatido, o cantor disse que muita gente não tem noção e o questiona sobre o assunto. "Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim", desabafou.

Tranquilizando os fãs, Anderson também disse que a doença está controlada. "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso".

CANTOR CHEGOU A COMEMORAR A CURA

O cantor da banda Molejo, Anderson Leonardo, anunciou que está curado do câncer inguinal, no qual foi diagnosticado em meados de outubro. O sambista participava do programa 'Encontro', na Globo, quando deu a notícia na edição deste outubro. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar", informou.