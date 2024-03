Fabiana Justus fala sobre os efeitos da quimioterapia: "Vamos que vamos"

De volta ao hospital para seguir com o tratamento contra a Leucemia, Fabiana Justus desabafou sobre os efeitos da quimioterapia

Após passar um período em casa ao lado do marido e dos três filhos, a influenciadora Fabiana Justus voltou a ser internada em um hospital de São Paulo na última segunda-feira, 18, para seguir com os tratamentos contra a Leucemia Mieloide Aguda. Neste domingo, 24, ela usou os stories do Instagram para falar sobre os efeitos das medicações.

"Bom dia! Sentindo os efeitos das químios, mas vamos que vamos", legendou ela, enquanto estava na cama da unidade hospitalar.

Fabiana Justus também compartilhou com os seguidores que estava se sentindo emotiva. A empresária surgiu em uma foto chorando, mas avisou que era por um bom motivo.

"Chorando, mas, dessa vez, de emoção. Notícias boas! Amém", disse ela, que ainda não revelou ao público qual seria a notícia. A empresária está sendo tratada pelo hematologista e hemoterapeuta Nelson Hamerschlak, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Fabiana Justus se identifica com história de Kate Middleton

Após um tempo sumida, Kate Middleton anunciou que foi diagnosticada com câncer em vídeo publicado na última sexta-feira, 22. Com isso, a princesa de Gales tocou o coração de Fabiana Justus, que está passando pela mesma situação no momento.

Em tratamento contra leucemia, a filha de Roberto Justus compartilhou o vídeo da esposa do príncipe William nos stories de seu Instagram e falou sobre algumas semelhança na história das duas. "Kate também está com câncer... casamos no mesmo mês em 2011, e agora descobrimos câncer no mesmo mês em 2024. Com 3 filhos cada uma. Que difícil...", escreveu Fabiana, que é casada com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

A influenciadora ainda declarou que estava na torcida pela melhora da princesa. "Vou rezar por ela e por todas as mães que estão passando por isso", disse ela, que anteriormente falou sobre a dificuldade de ficar longe de seu filho recém-nascido durante seu tratamento.

Vale lembrar que Fabiana Justus é mãe das gêmeas Chiara e Serena, de 5 anos, além de Luigi, de 6 meses. Já Kate Middleton é mãe de George, de 10 anos, Charlotte, de 8, e Louis, de 5.