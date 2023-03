Zilu Camargo surge magérrima em vestido mega colado: ''Mulher maravilhosa''

Aos 64 anos, Zilu Camargo surge sequinha em look justíssimo e chama a atenção

A empresária Zilu Camargo (64) deu um show de beleza e boa forma ao relembrar uma foto nesta quinta-feira, 30. Aproveitando o clima de tbt, a socialite resgatou o clique chamativo e impressionou os internautas.

No registro, a mãe de Wanessa Camargo (39) apareceu de costas e chocou ao ostentar uma silhueta escultural em um vestido colado. Usando o look amarelo bem justo ao corpo, ela não passou despercebida.

Mais magra, Zilu Camargo ostentou suas curvas evidentes na peça marcada. "Amanheci sol! Não temo quem queira apagar minha luz. Tenho uma alma feita de fé." Seja luz! Seja bom! Deseje o bem! Critique menos! Ajude mais! E não perca tempo com quem só vive amargurada com suas próprias escolhas! A vida é muito curta para viver em função do mal! E que Deus nos proteja e abençoe sempre. Boa quinta, meus amores!", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) logo recebeu elogios. "Arrasou", aprovaram os fãs. "Mulher maravilhosa", exclamaram outros.

Veja a foto de Zilu Camargo:

Zilu mostra detalhes de sua mansão luxuosa à beira do lago em Orlando

A socialiteZilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo, deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 21. Isso porque ela abriu as portas de sua mansão em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde vive com o empresário Antonio Casa Grande, e mostrou a decoração luxuosa de sua sala de estar.

Zilu se mudou para a residência que fica à beira de um lago em 2021, já que após a separação com o cantor sertanejo, ela colocou o apartamento em que vivia em Miami à venda.

"Em casa curtindo essa vista, essa piscina. Isso aqui é um paraíso! Olha ali o lago. Eu aqui curtindo as minhas 'cositas'. Agora é esperar uma pessoa chegar pra gente estar fazendo uma reunião", disse Zilu, ao mostrar a piscina, o lago ao fundo e parte de sua sala de estar.

Já na parte interna da mansão, que tem dois andares, Zilu fez questão de mostrar os detalhes da decoração composta por vários porta-retratos, com fotos dela e da família.

"Minha princesinha [a filha e atriz Camilla Camargo], olha eu aqui no casamento da Wanessa[com o ex-marido, Marcus Buaiz], Igor [filho caçula de Zilu e Zezé], meu paizinho que eu perdi na pandemia, a Julia [filha de Camilla]. Gente isso aqui era de quando eu ia esquiar. Minha vó e minha mãezinha e, pra terminar, Wanessinha", finalizou Zilu. Veja as fotos aqui.