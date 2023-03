Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo: ''Preguiça''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comentou o motivo de ainda não ter se casado com o noivo

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos e até agora não marcaram o casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder nesta segunda-feira, 06, o motivo de ainda não ter feito a cerimônia com festa.

Além dos seguidores e admiradores do casal, amigos próximos também questionam quando o casal subirá ao altar. Segundo a influenciadora, agora tudo depende dela dar o primeiro passo e organizar o grande momento.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.

++ Graciele Lacerda revela se viagem aos EUA foi bancada por Zezé: ''Não merecia nem resposta''

"Tem uma amiga que casou agora e eu falei: 'meu deus do céu, que trabalhão', ai eu fico com preguiça antes de começar, então vai ter não sei quando eu tenho que dar o primeiro passo, agora quem tá enrolando sou eu em questão disso, o mô fala não: 'vai ter, vai ter', ai eu fico aí meu deus tem que começar a organizar as coisas, eu fico com preguiça", revelou a noiva do sertanejo.

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficam noivos a pedido da sogra

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo oficializaram o noivado, pedido que já havia sido feito em 2017. Segundo a jornalista, eles fizeram o gesto mais pelas mães, que esperavam a troca de aliança dos dois.

"Foi um pedido da minha sogra, é um sonho da minha mãe, a gente casar tudo bonitinho, então como a gente já tá mudando isso, vivendo uma fase totalmente diferente, uma fase nova, então a gente decidiu concretizar, a gente acabou trocando aliança, na verdade, não é que ficamos noivos, trocamos alianças, agora tanto eu quanto ele usamos", explicou Graciele na época.